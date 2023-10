Vannak tevékenységek, amik lassan feledésbe merülnek, mert nincs már szükség ezekre – ilyen például a tévészerelő, ami nem is oly rég még irigyelt szakma volt, mára azonban kihalófélben van, vagy a suszter vagy az órás, de alighanem e sorsra jut az autószerelő is.

A mesteremberek napjainkban már nem buherálnak, szinte alig javítanak valamit. Kidobnak, esetleg cserélnek, és kész. Érvényes ez a háztartásbeli dolgokra is. Zoknistoppolás? Nadrágfoltozás? Szemfelszedés? Ugyan! Némelyik kifejezésről az ötvenen aluliak vélhetően nem is hallottak. Persze, hogy nem… Ciki lenne feljavított ruházatban járni – hacsak nem divatból történik, mint a mi időnkben a szándékosan koptatott farmer, vagy az elmúlt években a rojtos lajbi –, és ez így van jól.

Mindezek oka, hogy az anyagi javak átértékelődtek, a tehetősség nem azt jelenti már, amit régen. Minek toldozni, ha futja új gúnyára is? Az jelenti a rangot, hogy – és most lustaságból a Tankcsapdát idézem – kinek mekkora mellű a nője vagy az, hogy ki tudja jobban feltekerni a kocsiban a hangerőt. Státusz egyenlő szimbólumok, ugye. Nyilván, ha választani lehet, jobb módosnak lenni, semmint faluvéginek, ha máshogyan nem, a látszatra ügyelve, amire ott vannak a közösségi felületek (is).

A nincsnek senki sem örül, de azért én például odaajándékoznék néhány órát az életemből, ha az utcánkba ismét betérne egy köszörűs vagy egy drótostót.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)