Domoszlón újabb fejlesztés van célegyenesben, adta hírül közösségi oldalán Horváth László országgyűlési képviselő.

– Épül a sportpark, ahol játszótér, műfüves pálya és kültéri fitneszpark is várja majd a település apraját-nagyját. A beruházás keretében ezer négyzetméteren parkosítanak, okospadot és napelemes kandelábereket is elhelyeznek. Hiszünk a falvainkban, teszünk értük, és válságos időkben is folytatjuk az ország, a vidék építését! Gratulálok Paulenka Richárd polgármester úrnak és kollégáinak, jó gazda módjára tudnak élni a lehetőségekkel! Hajrá, Domoszló! – fogalmazott Horváth László.