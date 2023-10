A sajtótájékoztatón szót ejtettek arról is: második alkalommal szervezi meg a Norma Alapítvány és a Honvédség Magyar Tartalékosok Szövetségének Heves Megyei Szervezete a Kadét Kupát. A versenyen nem csak kadétok, hanem jó fizikumú, érdeklődő diákok is részt vehetnek, idén Karcagról is érkeznek versenyzők. Október 18-án reggel nyolc és délután fél három között tartják a versenyt. A tavalyihoz képest, idén majdnem háromszor annyi versenyző lesz, 17 csapat áll majd a rajtvonalhoz.

A versenynek 10 egri, belvárosi helyszíne lesz, ahová térkép alapján kell eljutniuk a csapatoknak. A versenyzők az Egri várból indulnak, majd jön a Hősök temetője, a 14. Magyar Királyi Gyalogezred emlékpark, az MH 3. Területvédelmi Ezred 60. Területvédelmi Zászlóalj objektuma, a Város a város alatt látványosság, a Kazamata lőtér, aztán az Érsekkert, a Bárány uszoda az állomás, végül pedig visszatérnek a várba.

– A helyszíneken a katonák által kitalált feladatokat kell teljesíteniük a diákoknak. Lesz részük gépjármű eltolásban, betegszállításban és magas szintű akadálypályát is teljesíteniük kell. A négy fős csapatoknak mindenhova gyalog, illetve futva kell menniük, hiszen a verseny időre megy, az győz, aki elsőként ér célba. A nap végén pedig ebédet biztosítunk csapatoknak az eredményhirdetés előtt – zárta le a programismertetést az alapítvány szakmai vezetője.