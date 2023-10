Szerdán a Mi folyik itt Gyöngyösön? Facebook-oldalon a következő bejegyzés jelent meg:

"Ne vegyétek át!

Mikor az idei Részvételi Költségvetés elindult, már sejtettük, hogy ki fog nyerni. A tippünk az elmúlt év nyertese volt, aki idén nem verebet, hanem egy kerékpározót akart felfesteni 5 millióért (ebből 2,7 millió saját részre, a többi pedig festékre, állványra). Ezt a tervet reklámozta keresztbe-kasul Szén művésznő, annak ellenére, hogy az illető nem gyöngyösi! (Frissítés: most kaptunk információt arról, hogy talán mégis gyöngyösi. Legalább is az, aki a javaslatot beadta. De ez a poszt lényegét nem érinti.) Figyelemmel kísértük a szavazás pillanatnyi állásait, és nem akartuk elhinni: a harmadik helyre szorult vissza a festékes projekt. Majd kaptunk egy hívást... Az online szavazáson nem, de a papír alapú szavazással együtt mégiscsak a kerékpáros téma nyert! Most pedig itt a videó. A csalás lehetősége adott volt. A videó részletezi a hogyanját. Ezek után azt kérjük a nyertesektől, ne vegyék át a nyereményt, amíg nem tisztázza a városvezetés ezt az ügyet! Nem lenne fair! Követeljük az új javaslatokat, követeljük az új szavazás kiírását!" – olvasható a Mi folyik itt Gyöngyösön? szerdai bejegyzésében.

Csütörtökön, röviddel Hiesz György képviselő-testület előtt tett bejelentését követően újabb bejegyzés jelent meg a Mi folyik itt Gyöngyösön? közösségi oldalán:

"Ha valóban valaki ezt meghekkelte, és az a Fidesz volt, akkor büntetőfeljelentést is fogok tenni".

"Tegnap robbant a botrány, miszerint a gyöngyösi szavazáson (részvételi költségvetés) csalás történhetett. Lásd itt: A polgármester emiatt visszavonta a részvételi költségvetés eredményét. Helyes döntés! A címben az ő kijelentését idéztük, reméljük nem azt akarta közölni, hogy abban az esetben, ha nem a "Fidesz volt", akkor nem tesz feljelentést. Azóta jönnek egyéb, eddig még meg nem erősített információk is, például, hogy gyermekek adószámát is felhasználhatták a szavazáson. Hiesz György ígéri, hogy kivizsgálják az ügyet. Mi pedig őszintén reméljük, hogy nem lesznek elfogultak, ha mégis az derülne ki, hogy belső körben érdemesebb vizsgálódni. Az ügyben levelet írtunk a városi televíziónak is, várjuk válaszukat, amit természetesen közölni fogunk." – olvasható a Mi folyik itt Gyöngyösön? Facebook-oldalán.

Gyöngyös hivatalos weboldalának Részvételi költségvetés menüpontjában a szavazás mikéntjéről a következő olvasható:

Minden 16. életévét betöltött, gyöngyösi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár szavazhat. Szavazni lehet online, itt, ezen a honlapon, vagy offline is, a kijelölt szavazópontokon. Egy szavazó legfeljebb 3 javaslatot támogathat. Online szavazás során ezt több időpontban is megteheti, személyes szavazás esetén viszont egy alkalommal adható le a maximum három javaslatra vonatkozó szavazat. A szavazási során köteles nyilatkozni arról, hogy 16. életévét betöltött gyöngyösi lakos, meg kell adnia az adóazonosító jelét és el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót. Ezek hiányában szavazata érvénytelen.