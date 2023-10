Ismét megszervezték Szarvaskőben a Csipkebogyó Fesztivált. Kocsa Erika polgármester elmondta, ez már a 16. ilyen rendezvény, egy maradt ki a sorból a koronavírus-járvány miatt.

– Ez a második fesztivál, mióta polgármester vagyok. Tavaly nagyobb izgalom volt személy szerint bennem, most kezembe vettem a dolgot, és szinte az egészet egyedül szerveztem meg. Pénteken még feszült voltam, mára viszont elnézve a sokaságot, látszik, jól sikerült a szervezés – mondta érdeklődésünkre szombaton.

S valóban, a reggeli hűvösebb időjárás után előbújt a nap, és sokan kilátogattak a fesztiválra. Ötven árus kézműves termékei közül válogathattak az érdeklődők, nem maradhattak el a csipkebogyóból készült étkek, így a lekvár, a szörp, a mézek. Emellett többféle kézműves áru közül is lehetett válogatni, de a kiegészítő programelemek sem hiányozhattak. A legkisebbek lovagolhattak, népi játékokat próbálhattak ki, vagy az arcfestéssel próbálkozhattak.

Kocsa Erika azt is kiemelte, hogy az eseményt idén is támogatta a Nemzeti Agrárkamara Heves Vármegyei Szervezete, ott rendezték meg a mézversenyüket.

– Hogy minden igényt kielégítsünk, koncertekkel is készültünk. A programban szerepelt a Groovehouse, este a Feelgood Acoustic lép fel, majd egy látványos tűzzsonglőr show-val zárunk – részletezte.

Hegedűs-Kis Renáta a családjával érkezett ide Füzesabonyból. Mint mondta, visszajáró vendégek itt, Szarvaskőn.

– Már többször jártunk a Csipkebogyó Fesztiválon. Reggel megijedtünk a szemerkélő esőtől, de szerencsére kisütött a nap. Itt töltjük a napot, a lányaimat épp festik, de biztosan felkéredzkednek majd a pónikra is. Eszünk egy jót, s maradunk a Groovehousig biztosan – tette hozzá.