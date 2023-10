HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. JUNIUS 16.

Ötödik patika Egerben.

Az ötödik patika ügyében, melyről az utóbbi időben oly sok szó esett, most véglegesen határozott a belügyminiszter. A napokban érkezett le a határozat, mely szerint a belügyminiszter az ötödik gyógyszertár létesitését engedélyezte, s a jogot Draskóczy Milkó László okl. gyógyszerésznek adta. Igy tehát hamarosan meg fog nyilni a hatvani I. és II. negyedben az ötödik gyógyszertár.

HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. SZEPTEMBER 27.

Országos czigányzene verseny.

Életrevaló s a nemzeti együttérzést, hazafiságot növelő eszme volt a népszinház igazgatóságától országos versenyt rendezni a magyar czigányprimások között, hadd tudja meg az ország, az egész világ, ki a legjobb czigányprimása a hazának, melyik banda huzza legislegszebben az Alföld méla- bus, szivből fakadó nótáját.

A verseny jövedelmét hazafias czélra forditják: Dankó Pistának a legszebben nótázó magyar dalköltőnek akarnak szobrot állitani belőle, hogy érczemlék hirdesse az utókornak nagyságát, a mely dalaiban ugyis a végtelenségig fen fog maradni. Hü czigányprimásaink a földkerekség minden részéből fölkerekedtek, hogy részt vegyenek a nemes vetélkedésben.

Ott hagyták Párist, Londont, Berlint, hogy a Népszinház szinpadán bemutassák müvé- szetüket a magyar közönségnek. S most estről estére, sir-zokog a száraz fa hurja, s ringatja édes merengésbe az exatált közönséget. Ki a legjobb, ki a legigazabb magyar czigány, ez a kérdés? Nem. Hiszen minden czigány jó, mert magyar, s minden czigány igaz, mert szivétől hozza a hangokat hallgatója épülésére. Nem is ez volt a czélja a szinház igazgatóságának.

Egyrészt a meghalt dalszerzőnek akart emléket állitani, de legfőképpen a magyarok szivében a hazafiság szendergő zsarátnokát tüzes lánggá lobogtatni. S ez sikerült is. (...) És soha jobbkor e hazafias eszme nem pattanhatott volna ki; most a midőn a haza sorsa, jövendő boldogsága fordul koczkán, szükséges, hogy az ország szive hazafias eszmékért dobogjon. Kettőzött erőre, hatványozott éberségre van szüksége a hazának e válságos napokban, midőn mindenfelől ellenséges szellők fuvalkodnak hazánk megrontására. Márcziusi szellők lengenek körül bennünket, melyek felforralják a vért ereinkben s dicsőségről, szebb jövőről suttognak. Késő őszszel, tavaszi hangulatok? Mint mikor az agg, összetörődött férfi szerelemről álmodik. Bár a dér honol nemes fején, de szivében a szerelem ifju tavasza tombol.

FRICI. HUMORISTIKUS HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1876. JULIUS 2.

Az egri Wágner.

Az egri Wágner Richárdot, zenénk reformátorát, a karmesterek maestróját, a kontár cigánybandák leghatalmasabb ellenségét, s az alakitandó „polgári banda” legnagyobb barátját látják képünk főalakjában olvasóink. Játszani ugyan csak két szeren játszik: a flótán és kártyán, de azért a kíntornázásról is alapos fogalmai vannak; sőt gymnasiumi tanár korában egy új hangot is fedezett fel, melyet legelőször apróbb diákoknál tapasztalt akkor, midőn hosszú és ragadós újjaival azok füleit felstimolá.

Különben a zene terén az új iskola tanitványa s a zenekötészettel is foglalkozik. Dacára azonban, hogy nagy zeneköltő, a zenére költeni még sem szeret, s mivel a cigányok ingyen nem huzzák..., azért csirázott ki agyában a polgári banda eszméje, melyhez szerinte a következő zenenemek és erők kivántatnak: 3 primás, 2 kontrás, 2 violincsellós, 1 bőgős, 1 brúgos, 1 brácsos, 7 flótás, 1 fuvolás, 1 pikulás, 1 furulyás, 1 citerás, 1 tilinkós, 1 cimbalmos, 1 klarinétos, 1 trombitás, 1 hárfás, 1 kíntornás, 1 harmonikás, 1 tamburás, 1 dudás, 1 kürtös, 1 kisdobos és 1 nagydobos.

Képünk az ezen erőkből állitandó polgári bandának csak egy részét tünteti fel, mely már eddig a karmester kivánalmai szerint betanitva és iskolázva van. Középen látjuk magát a „kappelmájszter” magnifienst, a mint a publikumot s a világot fumigálva öntelt büszkeséggel sülyeszti jobb kezét nadrágzsebébe, s bal kézzel dirigálja a személyzetet. (...) Ha az ezek által előidézett harmoniában a zenészek körében látható kutya vonitását is hozzávesszük, az egész polgári bandáról s koncertről méltó fogalmat szerezhetünk. Nem tudom, kérsz-e belőle, egri közönség?