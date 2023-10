Minczér Gábor, Eger alpolgármestere sajtótájékoztatót tartott hétfőn Mi történt Kínában címmel. Ahogy azt olvasni lehetett, volt olyan aki azt feltételezte, hogy azért utazott Kínába egri küldöttség, hogy akkumulátor gyár telepítéséről tárgyaljanak.

Minczér Gábor ezt lázálomnak nevezte, elmondta, hogy partnervárosi meghívás érkezett Jinantól. Az előzményekről elmondta, 2019-től van Eger kapcsolatban Jinan városával.

– Már fogadtuk őket itt a városban, s a látogatás után meghívtak bennünket. A koronavírus-járvány miatt azonban a testvér- és partnervárosi kapcsolatok visszaszorultak, s ezeket most próbáljuk újraéleszteni – tette hozzá.

A jinani útról elmondta, több napos konferencián vett részt, ahol nagyrészt a klímaváltozásról, a karbonsemlegességről hallhattak előadásokat, illetve volt partnervárosi konferencia is.

– Két céglátogatást is szerveztek nekünk, az egyik vendéglátással, a másik import-expottal foglalkozik. Végezetül abban maradtunk Jinannal, hogy tovább erősítjük a kapcsolatot kultúra-művészet, és a turizmus terén, illetve szóba került a cserediák program lehetősége is – részletezte.