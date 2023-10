Újra sikerült matracra fektetni a hatvani A-Beton-tó ikonikus tőpontyát, Kukót, számolt be a Pecaverzum. A legendás hal a mérlegeléskor 44,4 kilogramm tömegű volt. A hal a horgászportál beszámolója szerint 2017. május 22-én 40,4 kilót nyomott, s akkor az ország legnagyobb pontyának számított. Azóta többször is megakasztották az óriást és partra is tudták terelni, 2022. május 25-én például Bubán László 42,25kilós ként fogta ki Kukót.

A Pecaverzum a Carp Friend Baits Facebook-oldalán megjelent beszámoló alapján azt írta, újra megfogták a pontyot, méghozzá október 23-án. Gyökér Róbert volt a szerencsés, aki egy szem 30 milliméteres, krill-vörösáfonya ízesítésű bojlit kínált fel végszerelékén, amelyet etetőhajóval juttatott be a kiszemelt területre. Etetésnek ugyanebből a csaliból kettő marékkal szórt a horog köré. A horgász egy órás fárasztást követően szákolta meg az óriást.