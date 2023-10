– Azok az események, amelyek szabadságunk visszaszerzéséhez vagy éppen megtartásához tollat vagy fegyvert adtak a kezünkbe – s amelyek végső soron eldöntötték, hogy a történelem könyörtelen viharai a semmibe repítenek-e bennünket –, hatnak a jelenünkre, közös örökségünkként állandó útitársaink. Azt tehát, hogy mindezekre hogyan emlékezünk, meghatározza az, hogy a most élők és az elkövetkező generációk mit gondolnak a jelenükről, önmagukról. Békeidőben, ha létezik ilyen, felidézhetjük Petőfi és a márciusi ifjak bátorságát, vagy a közös néplélek elkísérheti Mansfeld Péter az utolsó útjára. Így is lehet emlékezni. Ha azonban a világ forrong a megemlékező közösség körül, talán bölcsebb, ha megpróbáljuk történelmi fordulópontjainkat a jelen valóságába emelni, és megérteni azt, mit tanulhatunk azoktól, akik hasonló, embert próbáló viszontagságokon már túljutottak. 67 évvel ezelőtt eleink úgy érezték, hogy nem bírják tovább. Nem akartak többé a rabság látható és láthatatlan láncaira verve élni. Nem akarták elfogadni, hogy a szabadság utolsó sarokköveit is porrá zúzzák. Akik akkor az oroszlán szemébe néztek, vélhetően nem értettek mindenben egyet. Az viszont bizonyos, hogy egy kérdésben mindannyian kezet tudtak fogni: tudták, megértették, hogy a szűkebb közösségük vagy épp a nemzet egésze csak akkor képes felemelkedni, ha a legfontosabbakban egyetértenek. Egyetértés és egység. Szerintem a jelen kor szédítő sebességgel változó, kiszámíthatatlan világában e két intelem '56 leginkább húsbavágó és legfontosabb üzenete, bölcsessége. Ha igyekszünk lépést tartani a világ eseményeivel, mindannyian érezzük, hogy az veszélyesebbé vált. Azok a fundamentumok, amelyeket a legtöbben magától értetődőnek gondoltunk, megdőltek. Ha a politikai haszonszerzés reményében az egység helyett a viszályt, az egyetértés helyett pedig a belső békétlenséget választjuk, sorsunk tort fog ülni felettünk hibáinkért – emelte ki Csárdás László.