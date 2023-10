A hétvégén Izraelt ért fegyveres támadás kapcsán Weisz Péter, a Barankovics István Izraelita Műhely elnöke hétfőn az alábbi kommünikét juttatta el portálunkhoz:

– Vannak-e jó szavak egy egész nemzetet ért, aljas terrortámadást követő sokk óráiban? Lehet-e higgadtan ránézni arra, amit Izrael népének most meg kellett, kell élnie? Nincsenek jó szavak, és vállalom, és őszintén azt gondolom, a bennem dúló szélsőséges érzelmeknek is helye van. Az éjszakai telefonhívások, az Izraelben élő családtagjaimtól, barátaimtól hallott hírek, fájdalmas történetek szavai itt dörömbölnek a fejemben. A brutalitásnak az a foka, ami szándékosan ártatlan civilek életére tör, minden összevetésben elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan zsidóként, de akkor is ezt vallanám, ha hitem, családom, barátaim nem kötnének ezer szállal Izrael országához, Izrael népéhez. Minden emberi normával, minden vallással ellentétes ez az aljas szándékú, gyáva támadás, és az utána következő, ártatlan fiatalok és gyermekek holttestén tomboló ünneplés. A Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület elnökeként arra kérek minden jóérzésű magyar honfitársamat – vallási hovatartozás nélkül – szolidáljunk Izrael népével, biztosítsuk együttérzésünkről az ártatlan áldozatok hozzátartozóit, az elmondhatatlan veszteséget szenvedett családokat, gyermeküket sirató édesanyákat és édesapákat. Velük vagyunk! – fogalmazott Weisz Péter.