„ A hétvégén Nyíregyházán voltam a Magyar Diabetes Társaság Regionális Kongresszusán, ahová terveink szerint Dr. Harcsa Eleonórával, az egri kórház Rendelőintézetének nyugalmazott igazgatójával együtt utaztunk volna, de betegsége miatt nem tudott eljönni. ” Ezekkel a szavakkal kezdődik Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesültének elnöke vasárnapi Facebook-bejegyzése.

„Együtt voltunk, amikor 2017-ben a Miskolci KDH-án megkapta a Kelet-Magyarországi Diabetológiáért-Díjat, 2018-ban az Egri Civil Kerekasztal Egészségügyi, Szociális és Karitatív Szekció önkéntese díjat, az idén a Magyar Diabetes Társaság egyik legnagyobb elismerését "Pro Aegrotis-Díjat" és egy hete Odaadó Életmű-Díjjal jutalmazták a betegekért végzett önzetlen munkáját, amit elutazásom előtt elvittem neki. Nagyon örült az elismerésnek, boldog és bizakodó volt, tervezte a betegeihez való visszatérést. Útközben kaptam a rossz hírt, hogy Nórika itt hagyott bennünket. Nem hagyott itt, velem volt akkor is, amikor az előadásomat tartottam Nyíregyházán és velünk, betegeivel marad mindörökre, akikért 48 éven át, amig tehette dolgozott. A kongresszuson Dr. Gaál Zsolt, Dr. Domboróczki Zsolt, és előadásomban én is megemlékeztünk Nórikáról a KDH-án. Tőlünk szép emlékeket visz magával, és mi is csupa jó emlékeket őrzünk róla. Egész életében mindig mindenkinek segített. Nagyon fog hiányozni, sok szeretettel és fájó szívvel emlékezünk rá” – tette hozzá Jakabné Jakab Katalin.