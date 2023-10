A vármegyében sokan foglalkoznak a temetkezési szertartások szervezésével. Varga Tamás arra hívta fel a gyászolók figyelmét, hogy ne hozzanak elhamarkodott döntést a legmélyebb gyászban. Tájékozódjanak, mielőtt a szertartás költségeit megrendelik. Ha a fájdalomtól nem tudják ezt a lépést azonnal megtenni, kérjék meg ismerőseiket, a hozzátartozókat, hogy a végtisztesség megadása előtt győződjenek meg más társaságok áráról, a szolgáltatás minőségéről. Ha egy adott helyen nem találkoznak együttérzéssel, empátiával, csak a felkínált költségek felsorolásával, szánjanak egy-két napot a tájékozódásra. Akár tízezreket is lehet megtakarítani ugyanazért a szolgáltatásért.

Megtudtuk azt is, ő is egyre gyakrabban tapasztalja, hogy a hamvakat kikérik, és hazaviszik a hozzátartozók. Erre joguk van, ugyanakkor a hamvak sorsa a továbbiakban a hozzátartozókra van bízva. A fővárosban a nagyobb sírkertekben van lehetőség a szórásos szertartásra is, Egerben egyelőre nincsenek meg a feltételek erre.

A napokban látott napvilágot az a hír, miszerint kampányt indított az öt legnagyobb magyar temetkezési szervezet, miután egyre nagyobb problémát jelent a hamvasztásos gyászszertartások után a hamvak, illetve pontosabban az azokat tartalmazó urnák hazavitele. Évente már mintegy 25 ezerrel nő az otthonokban tárolt urnák száma. Magyarországon évente körülbelül 135 ezer elhunytat helyeznek végső nyugalomra, amelynek jelentős része, nagyjából 70 százaléka ma már hamvasztásos temetés. A nagyobb városokban ez az arány jóval nagyobb. Pedig a hamvaknak is hasonlóan meg lehet adni a végtisztességet, számos helyszínen lehet elhelyezni a temetőkben az urnákat, de akár sírhelybe is el lehet temetni őket, ugyanúgy, mint a koporsókat.

A végakarat fontos szempont Ha a halál témája tabu a családban, gyakran előfordul, hogy a a családtagok nehezen jutnak dűlőre a a temetés, illetve az ehhez kapcsolódó tor, egyéb búcsúszertartások egyeztetésében. Végrendelet híján a legközelebbi családtagoknak kell megegyezniük abban, hogyan vesznek végső búcsút szerettüktől. A mértékadó pszichológusok tanácsa szerint nem ördögtől való a családban időnként az elmúlásról beszélgetni. Az élet természetes része a halál. Mindenkinek egyszerűbb, ha a távozás mikéntjéről is szó esik néha. A halottak napja, amikor a családtagok összegyűlnek emlékezni eltávozott hozzátartozójukra, erre is jó alkalom lehet.