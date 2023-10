A szakember szerint az első és talán legfontosabb eleme az őszi-téli átállásnak, maga a gépjárművezető. Neki kell agyban is feldolgoznia, hogy már nem úgy van, mint a napsütötte hosszú nyári napokon. A vezetés nagyobb koncentrációt, figyelmet igényel a gyakran ködös hajnalokon, az esőtől és például erdős szakaszokon a lehulló falevelektől is csúszóssá váló utakon.

– Akinek viszont nincs ideje vagy tudása, affinitása az legjobban teszi, ha időpontot egyeztet és begurul egy szervizbe és ott megcsinálják a szakemberek a szükséges ellenőrzéseket – fogalmazott Barta Ferenc.

Akár otthon, akár szerelőnél az ellenőrzést érdemes az autó elektromos rendszerével kezdeni, mivel a hidegben nagyon sokszor adják meg magukat a meleg időben jól működő, de öregedő-, vagy alultöltött akkumulátorok. Ezt a tanácsot egyébként a rendőrség vármegyénkbeli balesetmegelőzési bizottsága is évről-évre tanácsolja az átállással kapcsolatban kiadott közleményében.

A hidegre fordult időben érdemes figyelmet fordítani a kocsi akkumulátorának a feszültségére. A már elhasználódott aksi télen igen sok probléma forrása lehet. A kocsi őszi, szezonális ellenőrzésének egy része egyébként, mint az akkumulátoré is, otthon is elvégezhető, ha rendelkezünk minimális műszaki tudással.

– Az átvizsgálás részeként meg kell mérni az aksi feszültségét álló, és járó motornál. Aki maga ellenőrizné, annak egy multiméterre van szüksége – mondta az autószerelő.

A szakember tájékoztatása szerint a töltés mérése alapján a generátor állapotáról is képet lehet kapni. Ezt oly módon tehetjük meg, hogy felkapcsolunk a kocsiban található néhány erősebb fogyasztót – világítás, hátsó ablakfűtés – és közben megmérjük a töltőfeszültséget. Ha az lényegében nem változik terhelt állapotban, akkor jól üzemel a generátor is. Ha a töltés leesik, akkor érdemes szakszervizben ellenőriztetni a generátor állapotát.

Célszerű figyelmet fordítani olyan egyszerűnek tűnő dologra is, mint hogy megnézzük, működik-e az összes világítás az indextől a fényszóróig. A rossz izzókat cserélni szükséges, javítani a kontakthibákat. Van persze olyan művelet is, mint például a fényszórók beállítása, amit csak szervizben lehet elvégezni.

– Ezen azért nem érdemes spórolni mert egy rosszul beállított fényszóróval nem csak a sofőr nem lát jól, de a szembejövők elvakítása is benne van a pakliban – mondta a szakember.

Vizsgálandó még a motorolaj, a fékolaj, a szervóolaj, a hűtővíz és az ablakmosó folyadék szintje. Amiből hiány mutatkozik, annak fel kell tölteni a tartályát. Az ablakmosó folyadék pedig jégoldósra cserélendő. Számos egyéb alkatrész átnézése is javasolt, így az ékszíjak, a motorháztető lecsukott állapotában az ablaktörlők állapota.

Fontos a gumiabroncsok ellenőrzése is. Nézzük meg, van-e szálszakadásra utaló dudor, a mintázat mélységét a guminyomást is ellenőrizzük. Leszerelt kerekekkel átvizsgálható a féktárcsák és fékbetétek állapota, az olajfolyási nyomokat és fizikai sérüléseket is megkereshetjük, tanácsolják a szakemberek.

