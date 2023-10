– Fizikai és pszichés változások egyaránt megfigyelhetőek a fronthatás előtt és alatt is. Befolyásolhatja a közérzetünket, az alvásritmusunkat, a koncentrációs képességünket, de még a vérnyomásunkat, a vércukorszintünket is. Okozhat fejfájást, ingerlékenységet, nyűgösséget, nőknél pedig menstruációs és ezáltal hormonális zavarokat is. Jelentkezhet ízületi és izomfájdalom is, illetve a törött csontok, műtött sebek sajoghatnak, fájdalmuk megnőhet – ismertette a legfőbb tüneteket az orvos.

A fronthatás tehát több ponton is gyengíthet minket. Ilyen időszakokban fokozottan oda kell figyelni magunkra és amennyire lehet, fel kell készülni a fellépő problémákra.