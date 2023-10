– Nagyjából 30 éve jelent meg dr. Bakó Ferenc, a Dobó István vármúzeum alapítójának írása Egriség - Egri öntudat a múltban és ma címmel. Ebben szerepel, hogy nem az számít ki, hol született, hanem az, hogy mennyire hatotta át a hely szelleme, mit tesz a városért – mondta Habis László az Egri Lokálpatrióta egylet elnöke pénteken sajtótájékoztatón.

– Kevesebb lehetősége van a pandémia óta azoknak, akik az egri zenei életet gazdagíthatnák. Pedig a városi élet harmóniájához tartozik a színvonalas zenei élet. Ebből kiindulva jutott az egylet választmánya arra, hogy koncertet szervez november 10-én 18 órától a Bartakovics Béla Közösségi Házban, hogy segítsük az egri zenészeket. Lesznek szólófellépők, kamarazene és kórusok valamint zenekarok. Szeretnénk közelebb hozni a művészeket és a zenekedvelő embereket, akik segíthetik a zenei életet. Célunk, hogy a lehetséges támogatók találkozzanak a művészekkel. Magas színvonalú előadást szervezünk melyben sok műfaj megelevenedik. Fiatal előadók kapjanak lehetőséget, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola évfordulós koncertje is megerősítette bennünk a hitet, hogy erre szükség van – részletezte.

Gulyás László a zeneiskola igazgatója elmondta, szerinte ez egy remek kezdeményezés, segít, hogy teljes képet alkossanak az egri művészekről.

– A szimfonikusok két kamaraegyüttese is fellép, de lesz könnyűzene is. Fellép például az Andörkaver és a kettes iskola kórusa, illetve az Andante, egyéni fellépők is. A cél, hogy minél izgalmasabb koncertet állítsunk össze, ezért lesz például népzene is. A pandémia óta valóban alábbhagytak a közösségi megmozdulások. Szeretnénk megtölteni a közösségi ház nagytermét s remélem a jövőben rendszeressé válik eza kezdeményezés – fogalmazott.