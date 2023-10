– A Grőber Urnatemető két megújult támfala után, ezúttal a lajosvárosi temetőben folytatódik az a beruházás sorozat, amely a kegyhelyek útjainak, műtárgyainak rekonstrukcióját és bővítését szolgálják – tette közzé Mirkóczki Ádám Eger polgármestere.

– A lajosvárosi temető eddigi két murvás, csupán kerti szegéllyel rendelkező útszakasza kapott most aszfaltborítást. Januárra pedig elkészül egy új, dupla oldalú urnafal, valamint egy 112 méter hosszú járdaszakaszt is felújítunk, de kialakítunk két mozgássérült parkolóhelyet is – részletezte a beruházást.