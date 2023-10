Az ízületi gyulladások (artritiszek) világszerte kiemelkedő és egyre növekvő népegészségügyi problémát jelentenek. Bár a fájdalmas betegségen nem nagyon van mit ünnepelni, a csütörtökön arra fókuszálunk, miként ismerhetjük fel, előzhetjük meg, illetve enyhíthetjük a panaszokat.

Összegyűjtöttünk egy csokorra való tudnivalót és néhány jó tanácsot a hazipatika.com segítségével.

Az ízületi betegségek meghatározás sokféle, különböző súlyosságú betegségeket foglal magába, közülük az egyik legsúlyosabb a reumatoid arthritis. Ez, vagyis az idült sokízületi gyulladás egy krónikus autoimmun betegség, a mozgásszervi betegségek egyik legsúlyosabb formája. A megbetegedés során maga az immunrendszer fordul a szervezet ellen, és ez okoz óriási ízületi károsodást, fájdalmakat, hosszabb távon és kezelés nélkül pedig mozgáskorlátozottságot. Tünetei: ízületi fájdalom, ízületi duzzanat, reggeli kézmerevség, mozgásbeszűkülés, ízületi deformitás.

A betegség elsősorban a kéz- és láb kisízületeit, a csuklót és a bokát, illetve a térdet károsítja. Kezdetben gyakori a reggeli kézmerevség, mely akár egy órán keresztül is tarthat, később minden ízület érintett lehet. Legtipikusabb tünete az ujjak deformáltsága. Ritkán az ízületi érintettségen túl egyéb szervekben is elváltozás alakulhat ki például a tüdő, szem, de a szív- és érrendszer is érintett lehet.

Az ízületeknek rendkívül fontos szerepük van a mozgásban, a megbetegedésük ezért nem csupán fájdalommal jár, de a mozgás beszűkülését is eredményezheti. Statisztikák szerint nagyjából minden ötödik magyart érint valamilyen mértékű ízületi fájdalom, a kellemetlen panaszok mögött pedig sok esetben ízületi gyulladás áll.

Az ízületi megbetegedések egy formája, az ízületi gyulladás vagy artritisz rendkívül elterjedt, Magyarországon mintegy 150 ezer embert érint. Kezelése komplex feladat - lássuk, milyen terápiás lehetőségek jöhetnek szóba!

A probléma hátterében többféle kóros állapot húzódhat. Sok esetben valamilyen autoimmun betegség váltja ki, ilyenkor az immunrendszer tévedésből a szervezet saját sejtjei ellen fordul (például reumatoid artritisz). Okozhatják bizonyos anyagcserezavarok is, ilyen a köszvény , melynek során megnövekszik a vér húgysavtartalma, az ízületekben pedig nátrium-urát kristályok rakódnak le. Ritkább esetben valamilyen fertőzés is kiválthatja, ilyenkor a tünetekhez rendszerint magas láz, hidegrázás és végtagfájdalom is társul.

Nőknél gyakoribb

A reumatoid arthritis kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál, és jellemzően 20-50 éves korban alakul ki. Ettől függetlenül fiatalabbaknál és 50 év felett is előfordulhat. Kialakulásának pontos oka nem ismert, több környezeti és életmódbeli tényező egymásra hatása és genetikai hajlam is okozhatja. Nagyon sokféleképp jelentkezhet, a lassú kialakulástól a hirtelen megjelenésig, amelyet akár órákig tartó, erős fájdalom kísérhet. A panaszok sokszor maguktól elmúlnak, majd ismétlődnek és olyan tünetet is okozhat, amely látszólag nem kapcsolódik a betegséghez, például kiütések, szívproblémák, ezért nagyon fontos, hogy időben forduljunk orvoshoz, megelőzve a súlyos ízületi károsodás kialakulását.

Hogyan kezeljük?

Az ízületi károsodást nem lehet visszafordítani, de az állapotromlás lassítható a megfelelő terápia alkalmazásával. A kezelés célja a gyulladásos folyamatok megszüntetése, ezáltal a későbbi szövődmények és mozgáskorlátozottság megelőzése. Megfelelő kezelés hiányában a kór nemcsak a porcot, de magát a csontot is károsíthatja. Idővel a porc elvesztése a csontok közötti ízületi felület csökkenéséhez vezethet. Így az ízületek kilazulhatnak, instabilakká, fájdalmassá válhatnak és elveszíthetik mozgékonyságukat, deformálódhatnak. A betegség pontos diagnosztizálásában reumatológus szakorvos segíthet.

A rozmaring segíthet

A vissza-visszatérő ízületi gyulladás sokak számára ősszel, télen is jelentős fájdalmat okoz. Gyógynövényes kezelése biztonságos módszer, amelynek nincs mellékhatása. A népi gyógyászat szerint az ízületi fájdalmak csökkentésére az egyik legjobb növényünk a rozmaring. A népi gyógyászatban fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, reumaellenes, görcsoldó- és szélhajtó tulajdonságai miatt becsülik nagyra. Külsőleg alkalmazzuk! Illóolaja fokozza a bőr alatti kötőszövetben a vérkeringést, segíti ellazítani az izmokat, csökkenti a fájdalmat és a gyulladást. Masszázs- és bedörzsölés: 4-5 csepp illóolajat keverjünk bele 2 evőkanál növényi olajba (olíva-, mandulaolaj), és ezzel masszírozzuk meg a fájó izmokat, a gyulladt és reumás testrészeinket.

