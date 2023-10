Az önkormányzat beszámolója szerint az operagálát ebben az évben is óriási érdeklődés kísérte, a csarnok zsúfolásig telt nézőkkel, akik idén francia szerzők operáiból, valamint Kacsóh Pongrác János vitéz című daljátékából hallhattak részleteket. A fellépők között ismét kiváló művészeket köszönthettünk Gyöngyösön: a Kossuth-díjas Kálmándy Mihály, a Liszt Ferenc-díjas érdemes és kiváló művész Kertesi Ingrid, illetve Rozsos István, valamint Pánczél Éva és Horváth István, az Operaház magánénekesei mellett a gyöngyösi származású operaénekes, Koczka Tamás is színpadra lépett. A zenekari kíséretet idén a Szabó Sipos Máté vezette Egri Szimfonikus Zenekar szolgáltatta. A művészeti vezető a gyöngyösi operagála megteremtője, a Kossuth-díjas Miller Lajos és a Liszt Ferenc-díjas Rohonyi Ildikó operaénekes volt, a műsorvezető szerepét Miller Dávid töltötte be.

– A rendezvény művészeti értéke páratlan, és ezt az értéket ezúttal is egy fontos ügy szolgálatába állították a szervezők, akik úgy döntöttek, hogy a rendezvény során összegyűjtött adományokat a Gyöngyös alapításának 690. évfordulója alkalmából készülő könyv megvalósítására ajánlják fel – tudatta az önkormányzat.