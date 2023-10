– Az ötletet tovább fejlesztve jöhetett létre egy képzési terv, ami egy új szociális szakmát is magába foglal. A medimentor képzéssel azt szeretnénk elérni, hogy a képzésben részt vevők képesek legyenek arra, hogy a különböző ágazatok között szociális mediátori szerepet tudjanak vállalni, segítve ezzel a közös együttműködési hálózat kiépülésének érdekeit. A résztvevők a készségeik elmélyítésével növelni fogják a hozzájuk forduló hátrányos helyzetű, védelemre szoruló családok érdekérvényesítő képességeit is, alkalmassá téve őket arra, hogy menedzselni tudják magukat a munka, az oktatás és az ügyintézés világában. Így könnyebb lesz a társadalmi beilleszkedésük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgató ízelítőt fognak ebből kapni a Medimentor képzésből, és a Debreceni Egyetemről is kaptunk már meghívást, hogy tartsunk ott előadást a programunkról – részletezte Galyasné Dósa Katalin. Szavaiból az is kiderült, arra gondoltak, hogy mivel ilyen szakma, szolgáltatás még nincs Magyarországon, így levédetik, hogy a Kis Bocs szellemi tulajdona legyen. Mint mondta, hatalmas öröm számukra, hogy a védjegyokirattal hivatalosan is megvalósult az álmuk.