– Rettentően készülünk, már régóta zajlanak az előkészítő munkálatok a pénteki koncertre. A zenészgárda a megszokott lesz, hiszen nagyon megbízhatóan kísérnek bennünket a budapesti rockzenészek. Viszont rengeteg új dalt adunk elő, akár olyan feldolgozásokat is, amelyek nem igazán megszokottak tőlünk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a hagyományos blues és gospel hangzást hozzuk majd. A széles repertoárban a mai magyar könnyűzenétől, például Margaret Islandtől kezdve egészen egy Queen-feldolgozásig nagyon sok minden hallható lesz. Olyan műsort terveztünk, amelyben, úgy érzem, bárki megtalálja a számára kedveset. Énekelni fog a szívemhez nagyon közel álló, Zeke Katalin vezette Muzsikus Céh, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium kórusa is. Ők az a formáció, ahonnan a Sound of Spirit rengeteg későbbi tagja kerül ki. Éppen ezért is nagyon jó velük a kapcsolatunk. A koncert végén pedig egy hatalmas együtt zenélés lesz, ahol a 30-40 fős Muzsikus Céh, a teljes Sound of Spirit, a kísérő rockzenészek, és egyáltalán, mindenki ott lesz a színpadon. Az elhangzó dalt természetesen már régen kitaláltuk, de legyen meglepetés a nézőknek – részletezte Nagy Gábor.