Hagyományosan októberben tartják meg a Sörfesztivált Hatvanban. A szervezők szerint a felkészülés ütem szerint halad, felállították a sátrat is a Népkertben. A rendezvény szervezői több mint 50 féle sörrel készülnek az eseményre, lesznek kézműves sörök is, amiket a fesztiválozók epres és gesztenyés ízben is megkóstolhatnak. Az italokat a megújult hatvani repohárba lehet majd kérni. Mindezek mellett helyben készült frissen sült ételekkel várják az érdeklődőket.

Az idei rendezvényen is nagy hangsúlyt kapnak a színpadi programok. Október 13-án, pénteken délután 3 órakor nyit a sátor, ahol Kiss Kevin kezd majd, őt követi 6 órától Horváth Tamás, fél 9-től pedig a VALMAR ad koncertet, majd a nap zárásaként DJ. Milán szórakoztatja a közönséget. Másnap 17 órától a Hatvani Fiúk, 18 órától az Irigy Hónaljmirigy, 20 órától a Neoton Família Sztárjai lépnek majd fel. A programsorozatot Dj. Gézu zárja. Az ingyenes rendezvény házigazdája mindkét napon Abaházi Csaba lesz.

A program ideje alatt csak a Népkert melletti benzinkútnál várható forgalomkorlátozás. Az autóval érkezők leállhatnak a Bástya úton, a sportcsarnoknál, a buszpályaudvar, valamint a DISZI parkolójában is. Azonban a szervezők azt kérik, hogy aki teheti, érkezzen gyalog az eseményre. A fesztivál biztonságára a közterületfelügyelet, a polgárőrök és a rendőrök közösen vigyáznak majd.

A részletes programról a hatvaniprogramok.hu oldalról, vagy a HatvanApp-on keresztül lehet tájékozódni.