Babák 23 perce

Heréden parkkal kedveskedtek az újszülötteknek

Heréden fontosnak tartják a helyi identitás erősítését, s ehhez hozzátartozik az újszülöttek köszöntése is. Most parkot is nyitottak számukra.

Tari Ottó Tari Ottó

Szülők, nagyszülők és természetesen az ünnepeltek az Újszülöttek Parkjában Forrás: Beküldött fotó

– Az elmúlt évben tizennyolc gyerkőc született településünkön, akik egy fát kaptak, amit a Születés Parkban ültettek el a szülők és a nagyszülők – adták hírül a település Facebook-oldalán. Ugyanitt rendszeresen beszámolnak arról a pár éve bevezetett szokásról is, amely szerint Ilkó-Tóth András polgármester köszönti a község nagykorúvá vált polgárait. S ezzel még nincs vége, hiszen 2021-ben elkezdték az új lakók köszöntését, azokét, akik az elmúlt időszakban költöztek Herédre. – Szívből reméljük, hogy jól érzik nálunk magukat, és közösségünk részesei lesznek! – mondta a polgármester, aki a minap kötetlen beszélgetésen találkozott az érintettekkel. Utóbbiak számára ez remek alkalom volt arra is, hogy megismerkedhettek egymással és választott lakóhelyükkel.

