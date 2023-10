Nagyrédén immár második alkalommal szervezték meg az Idősek napi sétát, amelyre kedden került sor, adta hírül Siposné Fodor Judit polgármester.

– A Nagyrédei Gondozási Központból indultunk, és felsétáltunk a Nagyrédei Kastély Óvodához. Indulás előtt, útközben és a séta végén is jó hangulatú beszélgetések folytak. A régmúltból felidézett történetek csak úgy záporoztak, hiszen a Brezovay kastély múltjával kapcsolatban minden nagyrédeinek van emléke, élménye, története. A séta közben a kastélyba is bementünk. Régi, ma már nyugdíjas kollégáink szeretettel járták be az épületet, felidézték emlékeiket és velünk örültek az épület kívül-belül történt megújításának – részletezte Siposné Fodor Judit.