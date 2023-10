Hiába minden védekezési kísérlet, a hazánkban őshonos diófák - úgy tűnik - idén is áldozatul esnek az alattomos kártevőnek, a diólégynek. Olvasóink számoltak be arról, hogy hiába próbálják meg évek óta menteni diófáikat a kártevőtől, az eredmény szinte egyenlő a nullával. A beérett termés fekete burokban hullik le a fákról, s java részük ehetetlen. Nagy Szabolcs portálunk állandó kertészeti tanácsadója érdeklődésünkre arról számolt be, hogy a hozzá betérő vásárlók is panaszkodnak. A nyár folyamán próbáltak bevetni minden lehetséges eszközt a védekezésre, de csekély siker koronázta fáradozásukat.

Most néhány kármentő tippet hoztunk, hogy legalább a karácsonyi bejglibe jusson egy-egy adag egészséges dió, ami a kertünkben termett.

Az agroinfo.hu oldalon azt írják a témával kapcsolatban, nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljünk oda a diófára, és amint észrevesszük, hogy megtörtént a baj, lépjünk közbe. Így nagyobb eséllyel tudjuk megmenteni a diót.