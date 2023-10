Ha nem is szó szerint iszákos, mindenképpen vízhez kötött életet él. A gödény, más néven pelikán fantasztikus vízi madár, méretes csőrével halássza ki a vízből a halakat. A borzas és a rózsás gödény régebben a Kárpát-medencében gyakran fészkelt, mára azonban csökkent számuk. A Tisza-tavi Ökocentrum parkjában azonban ma is testközelből megcsodálhatóak. A gödény bizonyára azért kaphatta az iszákos jelzőt, mert naponta több mint egy kilogramm halat képes elfogyasztani csőre alatti torokzacskója segítségével. A pelikánok torokzacskójukba a halászat folyamán egy mozdulattal akár 10-12 liter vizet is képesek kiemelni a tóból – tudhattuk meg a Tisza-tavi Ökocentrum Poroszló weboldaláról.