Dr. Kristofori György, siroki háziorvos is azt mondta érdeklődésünkre, idegrendszer kérdése, kire milyen hatással van az átállás.

– Akik eleve sokkal érzékenyebbek sok mindenre, azok most is megérzik majd. Nehéz tanácsot adni, a gyógyteák, a hosszú esti séták, enyhe nyugtatók, altatók segíthetnek – tette hozzá.