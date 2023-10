– Az intézményünkben működő gyógypedagógiai hálózatba a környező iskolák sajátos nevelési igényű tanulói tartoznak. Őket a gyöngyösi központból látjuk el. A most második alkalommal megrendezett sportnapra Nagyfügedről, Domoszlóról, Detkről érkeztek tanulók, valamint a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola és a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai vettek részt a programon. Fontos tudni, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket kevés sikerélmény éri a normál általános iskolákban, a mai nappal az is a célunk, hogy itt ehhez is hozzájussanak. A rendezvény különlegeségét az adta, hogy az integráltan és szegregáltan tanuló sajátos nevelési igényű gyerekek együtt sportoltak. Lesznek még hasonló rendezvényeink. Áprilisban a gyöngyösi gyógypedagógiai iskolák történetében először rendezünk komplex tanulmányi versenyt, májusban pedig szavalóversenyre kerül sor – részletezte Bodócs Erika.