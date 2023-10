Heves vármegye területét 6 választható túraszakasz érintette. A Nógrád vármegyei Mátraverebélytől Galyatetőig tartókra 17.4 kilométer megtétele várt 1045 méter emelkedéssel. Galyatetőtől Kékestetőig 12.2 kilométer, illetve 625 méter, Kékestetőtől Sirokig 22.1 kilométer, valamint 680 méter, Siroktól Szarvaskőig 18.1 kilométer mellett 585 méter, Szarvaskőtől Bélapátfalváig 11.1 kilométer, illetve 520 méter, Bélapátfalvától pedig a Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék a határán található Bánkútig 21 kilométer volt a távolság, és 600 méter az emelkedés, amit le kellett küzdeni a túrázóknak. A csoport mozgását mindenhol tapasztalt, a helyet jól ismerő szakaszfelelősök segítették, az esemény tehát jó lehetőséget adott akár a kezdők számára is, hogy belekóstoljanak a kéktúrázás élményébe. Voltak kifejezetten kutyával együtt szervezett szakaszok is, ilyen volt például a Galyatető-Kékestető etap is, de jól szocializált kutya esetén, pórázt használva bármely túrán jelen lehetett a túrázó négylábú társa is.

Portálunk a Kékestető és Sirok közti szakasz csoportjának indulásánál járt, ahol megtudtuk, hogy vérbeli gerinctúráról van szó: csúcsok sokaságára kellett a nap során a résztvevőknek felkaptatnunk, ezért a Kéktúra egyik legnehezebb, ugyanakkor a legszebbek közé is tartozó szakasza állt előttük: a magashegyi hangulatú bükkösökből, marcona sziklaalakzatok közül szerencsés időjárási viszonyok esetén a Magas-Tátráig is ellátni. A szakasz települést nem érintett, ezért Kis Balázs szakaszfelelős minimum 2-2,5 liter vizet javasolt mindenkinek magával vinni a bő 22 kilométeres útra. Mivel tart az őszi vadászati idény, a szervezők természetesen minden erdészetet értesítettek a túráról, sőt, némelyik túraszakasz vezetésében is részt vettek a helyi erdészetek a túrázók biztonsága érdekében. A Kékestető-Sirok szakaszon Dudás Béla, az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészet vezetője kísérte a csoportot.