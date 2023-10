Frissen kisült kenyerek illata és vidám muzsika hangjai töltötték be kedden délután a gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonának udvarát. Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) a szépkorúakat ellátó intézményegységeiben idén tavasszal féléves programsorozatot indított Maradjunk szépkorban is egészségesek elnevezéssel. Az események akkor a gyöngyösi idősek klubjában kezdődtek. Maka Piroska, a KHSZK igazgatója arról beszélt portálunknak, hogy a program következő állomása most a gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthona.

– A programunk célja a fizikai és mentális egészség megőrzése, gondozása az időskorban. A rendezvények, az egészségmegőrzés témái nem a betegségek oldaláról közelítik meg az egészséges életmódot, hanem egyrészt a prevencióra helyezik a hangsúlyt, másrészt az aktivitásra ösztönözve hívják fel a figyelmet a fizikai- és mentális jóllét fontosságára. A Mindennapi kenyerünk programelemen belül az idősotthon lakói hétfőn a kovászos kenyér elkészítésének elméleti és gyakorlati elemeit sajátíthatták el, és megismerkedhettek annak az egészségre gyakorolt jótékony hatásaival dr. Borsos Gizella szakgyógyszerész segítségével. Kedden az előző napon bedagasztott kenyér sütése történt az intézmény udvarán álló kemencében – részletezte Maka Piroska.

A frissen kisült kenyerekből ínycsiklandó illatú, gusztusos kenyérlángosok készültek, amit az otthon lakói jóízűen fogyasztottak el. Wenihardt Vilmosné, az otthon egyik lakója számára nem volt ismeretlen a kenyértészta dagasztása és a sütés sem. Mint Ancika néni portálunknak elmondta, az édesanyjától tanulta a jó házikenyér készítését.

– Édesanyám sajnos nagyon korán meghalt, 11-en maradtunk testvérek nélküle. Nekem kellett mindenben helytállnom helyette, de a Jóisten megsegített, adott hozzá egészséget. Este elkészítettem a kovászt, majd egy vájdlingba tettem. Hagytam, hogy megkeljen. Vagy késő este, vagy kora hajnalban bedagasztottam a tésztát. Akkor várni kellett elég sok ideig, amíg megkelt, de mire a testvéreim felkeltek, már volt frissen sült kenyér. Zsírral, vagy lekvárral ettük, ha volt szalonna, akkor meg azzal. Ma is, ha tehetem, meg ha szükség van rá, sütök kenyeret. Most is közösen fogyasztjuk el, mert az az igazi – részletezte Ancika néni.