Sajtótájékoztatón jelentette be szerdán a Momentum egri szervezete, hogy konzultációt indítanak az egrieknek. Előbb Lőcsei Lajos, a párt országgyűlési képviselője hívta föl a figyelmet arra, hogy szerinte az Orbán-kormány ellehetetleníti, kiüresíti a helyi önkormányzatokat, forrásokat és feladatokat véve el tőlük. A kormány elvonta tőlük a gépjárműadót és nem kompenzálja a megnövekedett rezsiköltségeiket sem.

Jánosi Zoltán, a Momentum egri szervezetének elnöke bejelentette, Legyen Eger Magyarország legjobb városa címmel a megyeszékhely jövőjéről kérik ki a helyiek véleményét. Elhangzott, a kormányzati elvonások (gépjárműadó, szolidaritási hozzájárulás) idén kétmilliárd forinttal szegényítik a helyi önkormányzatát, pedig az sok jó dologra lenne fordítható. Szerinte hiányzik a párbeszéd a helyi közéletből, azt is meg kellene vitatni, milyen várost szeretnének az egriek 2030-ban és 2050-ben. Erről kérik ki véleményüket a momentumosok a következő hónapokban. Kitelepülnek a város több pontjára, kérdőívet postáznak nekik és interneten is várják majd a polgárok ötleteit.

A népszámlálási adatok nagy problémákról árulkodnak (fogy a lakosság, több a gépjármű), és a tervezés is hiányzik Egerben, vélte s az intézkedéseket azok népszerűsége befolyásolta. Szerinte fontos a jövőkép, így a párt programja is az egriek akaratához, ötleteihez igazodik majd. Úgy véli, át kell gondolni a beruházásokat, hiszen azok növelik a későbbi kiadásokat, ezekhez meg kell teremteni a bevételi oldalt is. Jánosi úgy látja, vállalni kell a felelősséget a döntésekért is, példaképp az elvetett napelemparkot hozta, amelyhez annyi önerőre lett volna szükség, ami ma az intézmények egy évi villanyszámlájára elegendő. Kérik ezért az egrieket, hogy pártoktól függetlenül töltsék ki kérdőívüket, keressék őket meg ötleteikkel, hiszen közös célokra van szükség.