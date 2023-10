– Két céglátogatást is szerveztek nekünk, az egyik vendéglátással, a másik import-exportal foglalkozik. Végezetül abban maradtunk Jinannal, hogy tovább erősítjük a kapcsolatot kultúra-művészet, és a turizmus terén, illetve szóba került a cserediák program lehetősége is – részletezte. Az egri DK erre reagált:

– Nagyon örülünk, hogy az alpolgármester a klímavédelem és a karbonsemlegesség kapcsán is tárgyalt Kínában, azonban annak még jobban örülnénk, ha legalább ugyanilyen lendülettel foglalkozna a városvezetés a Katona téri parkolóházzal, a garzonház korlátjával vagy úgy egyáltalán a város működtetésével. Nagyon örülünk annak is, hogy Minczér alpolgármester találkozott egy kirgiz miniszterrel, de annak jobban örülnénk, ha a városvezetés inkább a saját választóikkal, az egriekkel tárgyalna és beszélgetne. Örülünk, hogy ilyen remek kapcsolatot tart fenn a városvezetés a keleti világrész szuperhatalmával, de a legjobb az volna, ha legalább ilyen jó viszonyt ápolna azokkal az egri választott tisztségviselőkkel is, akikkel együtt közös felelősségük lenne a város vezetése. Nagyon örülünk annak is, hogy az alpolgármester úrnak sikerült tárgyalásokat folytatnia kínai diákok támogatásáról, de annak jobban örülnénk, ha az egri diákokat legalább ilyen mértékben támogatnák ahelyett, hogy több egri iskolát is átadtak a Fidesz zsebében ülő Hit Gyülekezetének – sorolták. Hozzátették, jobban örültek volna, ha Egert és az egri választókat egriek képviselték volna nem a tiszafüredi Spisák György aljegyző és örültek volna, ha válaszol a kérdéseikre az alpolgármester.

– Nem adott választ sem arra, hogy mennyi pénzébe került az egri adófizetőknek az alpolgármester és az aljegyző nemzetközi kalandja. Sem arra, hogy milyen nemhivatalos tárgyalásokon vett részt a két fős delegáció. Sem pedig arra, hogy milyen elgondolás mentén döntött úgy a város vezetése, hogy a polgármester és valamely választott városi méltóság helyett az alpolgármester és a városvezetés részének semmilyen módon sem nevezhető tiszafüredi aljegyző képviselte az egrieket. Kérdéseinkre továbbra is várjuk a választ, és annak ellenére, hogy a városvezetés a DK közösségét OPNI-ban, Egert pedig keleten látná szívesen, szerintünk a város helye továbbra is EU-ban van, és nem keletre nyitunk, hanem a nyugati értékeket követjük – írták.