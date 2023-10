Ez alkalommal Klausmann Viktorral, a Kékes Kutató-Mentő Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. A 2012 óta működő szervezet elsősorban a Mátrában eltűnt, vagy bajba jutott, balesetet szenvedett emberek felkutatását és mentését végzi. Klausmann Viktor többek között beszélt a feladataikról, a kutatásban, mentésben részt vevő kollégák felkészültségéről, s arról is, mi történik egy-egy riasztás során, amikor egy kiránduló bajba kerül a hegyekben. Megtudhatjuk tőle, hogy a Felső-Mátrában speciális körülmények között kell helyt állniuk, hiszen a közvetlen közelben nincs mentőállomás, illetve tűzoltóság. Azokról a mentési feladatokról is hallhatunk, amelybe a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága nemzeti minősítő oklevele alapján bevonhatóak. A közelgő télre való felkészülésről is beszélt Klausmann Viktor.

A teljes adást itt lehet meghallgatni:

