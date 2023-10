Csütörtökön a gyöngyöspatai idősek klubjában köszöntötték a szépkorú ellátottakat. Maka Piroska, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) igazgatója elmondta, hogy az ünnepségre ezúttal, rendhagyó módon, azok a patai szépkorú emberek is kapnak meghívót, akik a településen a szociális alapellátások közül a házi segítségnyújtás és az idősek klubja nappali szolgáltatást igénybe veszik.

– Intézményi keretek között eddig egyedülálló módon szeretnénk a lehetőséget megadni azoknak az idős embereknek a találkozásra, akik egészségi állapotuk, gondozási szükségletük különbözősége miatt már régen nem tudnak egymással személyes kapcsolatot létesíteni, minőségi időt együtt tölteni. Most azt a lehetőséget teremtettük meg számukra, hogy találkozzanak, közös múltjuk legszebb mozzanatait együtt felidézzék. A személyes találkozásnak, a közösségnek ereje van. Erőt ad az, ha idős korunkban is azt érezhetjük: még fontosak vagyunk, van kikhez tartoznunk. De a közösséghez tartozás erőt és kapaszkodót jelent abban is, hogy az ellátottjaink idős korukban is méltósággal élhessék meg mindennapjaikat. Az Idősek napja üzen nekünk minden évben. Üzen, és felerősíti azokat az érzéseket, megerősíti azokat az emberi értékeket, melyet az év minden napján gyakorolnunk, és képviselnünk kell: türelem, megbecsülés, tisztelet és szeretet azért a sok jóért, amit tőlük kaptunk, és kapunk. Nem csak köszöntjük tehát az időseket Gyöngyöspatán, de köszönjük is a gondolataikat, a történeteiket, az együtt töltött időt – hiszen az idő talán a legértékesebb kincsünk. És tudjuk: az idő véges. Adassék még nekünk sok-sok idő, amit szépkorú ellátottjainkkal az intézmény szolgáltatásain keresztül közösen megélhetünk egészségben, békességben, szeretetben – fogalmazott Maka Piroska.