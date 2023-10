Halottak napján és Mindenszentekkor is oda kell figyelnünk, hiszen ilyenkor is a „tűzzel játszunk”. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Nagy Csaba elmondta, mi hordozza magában a legnagyobb veszélyt ebben az időszakban.

– Természetesen a nyílt láng. Ilyenkor sokan a sírhelyeknél, vannak akik otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak, Ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor lakástüzet is okozhat egy gyertya vagy mécses, vagy könnyen tüzet okozhatunk a sírnál megemlékezés közben. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg szeretteinkről, a legjobb, ha megelőzzük a tüzet a temetőben és otthon is. Az előző évben 15 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén Heves vármegyében. A legtöbbször, 9 esetben a temető növényzete és a száraz avar kapott lángra. A legtöbb esetben csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, de néhány helyen a temető melletti területre is átterjedt a tűz, és többhektáros, kiterjedt szabadtéri tűz alakult ki. 4 alkalommal a temető területén kihelyezett szemetes gyulladt ki, 1 esetben pedig a sírhelyeken elhelyezett koszorúk égtek – ismertette Nagy Csaba.

Elmondta, előfordult az is, hogy égő lakáshoz is vonulnak a tűzoltók, ugyanis sokan otthon gyújtanak mécsest. Mint ahogy arról már ebszámoltunk, tavaly november elején Parádon egy mécses miatt gyulladt ki a kanapé egy családi házban, a gyors beavatkozásnak köszönhetően az ingatlan lakható maradt.

– A temetői tüzek megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól! Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg! A mécsest úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. A nem hőálló mécsestartóban égő gyertyát, teamécsest a sírtól való távozás előtt oltsuk el! A temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe ne dobjunk izzó, forró tárgyakat! Aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot és értesítse a temető biztonsági személyzetét! Ahogy említettük, sokan otthon is gyertyát gyújtanak ebben az időszakban. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tálra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet lakástűzhöz a megemlékezés. A meggyújtott gyertyát ne hagyjuk felügyelet nélkül! – hívta fel a figyelmet.

Az elmúlt évtizedekben a külföldi ünnepek nyomán hazánkban is megjelentek a halloweeni töklámpások, s ezek egyre népszerűbbek. Mint kiderült, a faragott zöldségek is tudnak problémát okozni.

– Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne tudjon felborulni, és ne legyen a közelében semmi, ami meg tud gyulladni. Akik kültéren helyeznek el töklámpást, abba gyertya és mécses helyett elemes LED izzót tegyenek! Ez akkor sem okoz tüzet, ha a szél száraz faleveleket fúj oda, vagy felborítja a töklámpást – javasolta Nagy Csaba.

