A Fúzió pincebárban szerda este 7 órától az Eger Sikeréért Egyesület (ESE) korábbi két elnöke, Soltész Gergő, Honfi Gábor és a jelenlegi elnök, Forgó János volt az egri BizLounge vendége. A pódiumbeszélgetésen az ESE életét bemutató könyvről esett szó, amelyben Mester Sándor kérdései mentén összefoglalták az egyesület megalakulása óta elért mérföldköveit. Az Eger sikere minden egri sikere című kiadványról szóló beszélgetésben az Egri Csillagok Sétányról, a diákoknak indított tehetséggondozó programjukról illetve a Senior Akadémiáról is beszélgettek.

Forgó János, akit nemrég választottak meg újra az ESE elnökévé, elmondta, az előző három év másabb volt, mint az elődök által elnökölt évek.

– Ha már csak a rendezvények számát nézzük, látszik a hasonlóság. Sokat köszönhetünk az elődöknek, olyan pályára állították az egyesületet, amit nekem gyakorlatilag csak tovább kellett fejlesztenem. Korábban öt-hat rendezvényünk volt, mostanra ez a szám felfejlődött közel húszra – mondta.

Hozzátette, a fő tervük az, hogy minél több eseményt rendezzenek fiataloknak, idősebbeknek egyaránt.

– Ez meg is mutatkozott idén, hiszen egy hét alkalmas Senior Akadémiát szerveztünk, s olyan népszerű volt, hogy jövőre is tervezzük. A korábbi kirándulások is változtak, szintet léptünk, kétszer egyhetes tábort tudtunk szervezni a gyerekeknek – részletezte.

A jövőt illetően kiemelte, az fog dönteni, hogy képesek lesznek-e megfelelő támogatást szerezni, lesznek-e olyan pályázatok, amelyeken eredményesen tudnak részt venni.

– Támogatás nélkül nem tudunk működni, ez lényeges dolog. Vannak anyagi természetű támogatási igények, melyek elől nem zárkózunk el, hiszen van egy tanulmányi ösztöndíjunk, mely 2015-től él. Visszatérve, több kérés érkezik hozzánk, de támogatásból támogatást nem tudnunk adni – mondta.

A megjelent kötetről is szólt Forgó János, elmondta, érdekes könyv, mely nyomon követi azokat az állomásokat, rendezvényeket, melyek fontos részei voltak az egyesület hétéves működésének.