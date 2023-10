Hatvanban szemétszedési akciót tartott az Együtt a Jövőnkért Egyesület. A karitatív szervezet húsz önkéntese a Csány, Boldog és Tura felé vezető utakat tisztította meg – közölte az egyesület aktivistája, Baranyi „Bracso” Krisztián. Hozzátettet: az akció keretében mintegy hat köbméter hulladékot szedtek össze.

Baranyi Krisztián azt is elmondta, hogy a jövőben is terveznek hasonló megmozdulásokat, emellett karitatív akciókat is szerveznek majd. Többek között pályázatot nyújtanak be a hátrányos helyzetű családok, gyermekek megsegítésére.

Az említetteken túl a hatvani roma önkormányzat szombaton a városháza udvarán terményt oszt a helyi nehéz sorsú roma családoknak délelőtt 11 órától a készlet erejéig.