Együttműködési megállapodást kötött kedden az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Heves Vármegyei Rendőr-Főkapitányság és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság.

A Líceumban jelen volt az egyetem rektora, Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetője, dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes és a Heves vármegyei rendőrfőkapitány, dr. Mecser Tamás rendőr-ezredes is.

Az egyetem rektora elmondta, kölcsönös segítséget fognak nyújtani ezentúl egymásnak az intézmények.

– Az intézmények több program miatt is működtek már együtt, azonban a mostani alkalomtól hivatalosan is partnerek vagyunk. Lesznek közös konferenciáink és programjaink, a második félévtől pedig létrejön egy közös tantárgy a főkapitánysággal. A hallgatóinknak lehetőségük lesz segítséget nyújtani a főkapitányság és az idegenrendészet dolgozóinak egyaránt, akár adminisztrációs, tolmács vagy kisegítő munkában. A főkapitányság dolgozói számára lehetőséget biztosítunk a rendszeres testmozgásra az egyetem sportlétesítményeiben és nyelvi külön nyelvi kurzusokat biztosítunk nekik – ismertette az együttműködés pár pontját az egyetem rektora.

Lipusz Brigitta rendőr ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetője és Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Rektora

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetője, dr. Lipusz Brigitta elmondta, hogy munkájukat segíti ez a kapcsolat, hiszen ezáltal egyszerűbben és gyorsabban lehet majd intézni az ideiglenesen itt lakó külföldi hallgatók ügyeit.

– A külföldről érkező hallgatók száma a tavalyi évhez képest 16 százalékkal növekedett idén. Hatósági oldalról az egyetemmel kötött együttműködési megállapodás egyfajta garanciát jelent. A külföldi hallgatók már a felvételi eljárás, illetve a toborzás során olyan fajta ellenőrzésen mennek majd át, amely a későbbi migrációs kockázatok kiszűrésére hat. Mi elkülönített ügyfélfogadással segítjük a hallgatókat, az egyetem pedig a külföldi hallgatók adatainak előkészítésével segíti a mi munkánkat – mondta el dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Mecser Tamás is pozitívan viszonyul a közös munkához. Elmondta, hogy a főkapitányság szívesen száll be a hallgatók oktatásába és a jövőre való felkészítésükre. Segítséget nyújtanak a szakmai gyakorlatok elvégzésében, a diplomamunkák és a szakdolgozatok elkészítésében is.

– Az egy féléves kurzus, melyet közösen indítunk az egyetemmel a bűn- és balesetmegelőzés, illetve rendőrégi kommunikáció témakörökben lesz meghirdetve. Olyan részben gyakorlati, részben pedig elméleti tudást szeretnénk átadni a hallgatóknak, amit ténylegesen tudnak majd hasznosítani a magán- és családi életükben, valamint a jövőben egyaránt. Amennyiben a hallgatók visszajelzése pozitív és nagy érdeklődést mutatnak, szeretnénk a jövőben is több előadást tartani számukra. Ez az együttműködés róluk, a hallgatókról és az ő álmaikról szól, ebben kell segítenünk – vázolta fel dr. Mecser Tamás, rendőrségi főtanácsos.