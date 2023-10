Október 6., péntek

Eger Ünnepi gálahangversenyt szerveznek a zene világnapja alkalmából a Bartakovics Béla Közösségi Házban. Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította, amelyet idén 40. alkalommal ünnepelhetünk. Ennek apropóján október hatodikán, este hét órai kezdéssel ünnepi gálahangversenyt rendeznek a megyeszékhelyen élő és a városhoz kötődő együttesek, művészek közreműködésével.

A város egyik legnépszerűbb szórakozóhelyén, a Broadway Monkeyban újabb fantasztikus bulit rendeznek. Mint írják, a klubszezon beköszöntével visszatér az ország legismertebb afterparty sorozatának országjáró túrnéja a Coronita Commando.

– Október 6-án a Broadwaybe szállítjuk a legszigorúbb trackek sorozatát, amelyekre reggelig garantáltan nem lesz megállás! Készüljetek, hiszen sárga-feketébe borítjuk Egert és környékét, ahol büszkén mutatjuk meg, hogy mi is az a hamisítatlan #coro hangulat! - írta a szórakozóhely.

Egerben, a Kisasszony Piactéren pénteken és szombaton is láthatjuk a a Hungaria Cirkusz előadásait. A kolumbiai Raidersperes csapat olyan adrenalinsokkot hoz, mint a motoros trükkök a halálgömbben, ahol három bátor motoros pilóta tárja a közönség elé káprázatos mutatványait. A Duo Peres elképesztő show-val készül, amelyben 10 méter magasan a halálkerékben mutatnak be lélegzetelállító trükköket. Különleges csemegéként érkezik a "The Laser duo", ami egy lenyűgöző Las Vegasi lézershow-t varázsol a színpadra. Először csodálhatjuk meg ezt az elképesztő előadást Magyarországon, kizárólag a Hungária Nagycirkuszban! Továbbá Magyarországon először! Berty Balder, a Szentpétervári Nemzetközi Cirkusz Fesztivál elismert díjnyertes bohóca, aki a jó hangulatról gondoskodik! Emellett a porondon egzotikus állatok vonulnak fel: púpustevék a sivatagból, watusik, perúi lámák, alpakák és shetlandi minipónik. Pénteken délután 15, illetve 18 órától, valamint szombaton 11 órától és 15 órától vehetünk részt a nagyszerűnek ígérkező programon.

Október hatodikán délután 17 órakor megnyílik a XV. Agria Aut Art kiállítás a Civil Közösségek Házában (Eger 3300, Kossuth Lajos utca 12).

Gyöngyös A Vachott Sándor Városi Könyvtárban Paverpol és vegyestechnikával készült alkotásokat csodálhatunk meg pénteken 17 órától. A nemzetközi kiállítást Tóvaj Erika Paverpol képviselő nyitja meg.

Hatvan Megemlékezést tartnak az Aradi Vértanúkról október hatodikán 14 órától a Hatvani Belvárosi temetőben az 1848/49-es emlékműnél.

Október 7., szombat

Eger Virágoskert, birsalma, Game of Thrones és még számos különleges hangulatú szaunaszeánszon is részt vehetnek azok, akik az Egri Termál- és Strandfürdőbe és a Török Fürdőbe látogatnak el október 7–8-án. A fürdő közlése szerint a Magyar Fürdőszövetség 2018 óta minden év október első hétvégéjén rendezi meg a Szaunázók Hétvégéjét, amelyet szezonnyitó programnak szánnak. A változatos program mellett egy meghatározott időpontban közös zenére, ugyanarra a koreográfiára és ugyanazokra az illatokra szaunázhatunk országszerte 41 helyszínen. A fürdők maguk határozhatják meg, milyen szaunaprogramokat szerveznek az adott hétvégére, fontos viszont, hogy a meghatározott időpontban – szombat délután 4 órakor – minden csatlakozó fürdőben ugyanazt a tematikus programot élvezhetjük. Az Eger Termál Kft. létesítményei idén első alkalommal vesznek részt a rendezvénysorozatban. A strandfürdő területén található műemléki épületben újonnan nyíló Szaunaházban mindkét napon 10-től 17 óráig, a Török Fürdőben 10-től 20 óráig exkluzív, tematikus, egyedi élménnyel várják a szaunázás szerelmeseit. A részletes program megtekinthető a torokfurdo.egertermal.hu, és a termalfurdo.egertermal.hu weblapokon.

Demjén Immár 14. alkalommal rendezik meg a Káposztás Étkek Napját a településen. Ez alkalomból október hetedikén nagyon finom káposztás ételekkel és fergeteges műsorokkal várják a vendégeket. A délután egy órától kezdődő programok, kórusok, koncertek egészen estig tartanak.

Sirok Idén is megrendezik a Siroki Vár Napját. Szombaton a Kalandozó Komédium furmányos játékudvara 15 különböző játékos állomással, emellett 15-16. századi tüzérségi tárlattal és bemutatóval várja a látogatókat. A kor lőfegyverei mellett, török kori hagyományőrzők segítségével kávékóstoló, janicsárföveg-készítés, arab oskola, és mindezeken túl vásári hangulat is garantált.

Hatvan Délután hat órától kezdetét veszi a Harcosok éjszakája a városi Sportcsarnokban.

Szintén Hatvanban idén először rendezik meg a Grassalkovich Művelődési Házzal együttműködve a Hatvani Sütőtök Fesztivált reggel 9-18 óra között, ahol a helyi és környékbeli alkotók kézműves termékei mellett, helyet kapnak sütőtök termelők, illetve helyben sült sütőtök vásárlására is lehetőség lesz. A fesztiválhoz kapcsolódva a helyi óvodákban, illetve iskolákban rajzpályázatot hirdetnek, melynek témája „Sütőtök a mesékben, versekben”. A beérkezett rajzokból kiállítást rendeznek, melynek ünnepélyes megnyitója ezen a napon 14 óra 30 perckor kezdődik. A délután további részében, 15 órától kézműves foglalkozás: sütőtökös dekorációk készítésére van lehetőség. A beérkezett rajzok október hetedikétől egészen 13-ig tekinthető meg a Grassalkovich Művelődési Házban.

Október 8., vasárnap

Eger Orgona koncerttel várják a látogatókat a Bazilikában 12 óra 45 perc és 13 óra 15 perc között.

Hatvan Az Országos Könyvtári Napok utolsó napján, a Könyves Vasárnapon állatmesékkel, könyves-mesés játékokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a gyerekeket és szüleiket az Ady Endre Könyvtárban.