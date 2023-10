A Mandiner azt is megtudta, hogy többek között ezért is született meg Szendőfi Balázs egész estés filmje, a Tisza-tó, az ember alkotta paradicsom, hogy az idén májusban éppen ötvenéves, mesterségesen létrehozott Kiskörei víztározó, amelyet egy ideje már Tisza-tóként ismerünk, értékeire úgy hívja fel a figyelmet, hogy közben finoman edukál is. Mert hiába gondolnánk mára evidenciának, hogy az ember – az ő jólétét és hosszú távú túlélését is biztosító természet vendégeként – nem hagy maga után szemetet vagy nem száguldozik motorcsónakkal csak azért, hogy megmutassa, ki az úr a háznál, úgy látszik, ez koránt sincs is. Legalábbis nem lehet elégszer elmondani, az ilyesmi milyen, akár visszafordíthatatlan károkat okoz a környező élővilág és így végső soron a mi számunkra is. Mindez szerencsére nem azt jelenti, hogy az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) felkérésére született, a műfajhoz képest szokatlanul hosszú alkotás túlságosan didaktikus, ebből fakadóan unalmas lenne. Éppen ellenkezőleg,a háromfős stáb – Szendőfi Balázs, Ljasuk Dimitry és Fehér Zoltán – mindent megtett a klisék elkerülése érdekében - hangsúlyozza a cikk.

- Együtt és külön-külön összesen egy évig forgattak, és ez a folyamatos jelenlét biztosította, hogy valóban láthassuk az 1999 óta UNESCO világörökség tó összes arcát a téli befagyás-jégzajlástól a felvételek idején különösen súlyos nyári aszályos időszakon át a csodálatos őszi jelenetekig. Közben egy-egy színes kis sztorival megtámogatva szinte észrevétlenül tanuljuk meg az itteni lakók nevét: bakcsó, szürke gém, kárókatona, réti héja, cankó, mindenféle ludak, récék. És persze a halak: keszeg, busa, ponty, kárász, durbincs és még sorolhatnánk hosszasan. Az alkotók, elsősorban az író-rendező Szendőfi Balázs, ugyanakkor jól felismerték, hogy a szép képek és az apró történetecskék sora önmagában még kevés lenne hozzá, hogy egy valóban unikális legyen a végeredmény – fogalmazott a Mandiner.

Valamint azt is írták, hogyha már az ember alkotta ezt a paradicsomot, gyorsan beleálmodták az embert is: a Tisza-tó partján felnőtt, a Tisza folyóhoz is ezer szállal kötődő Ljasuk Dimitry (A Tisza nevében, Jóreménység-sziget) így nemcsak lelkes narrátora, hanem a tájjal és annak lakóival már-már egyenértékű szereplője is lett a mozinak: vele együtt törjük a jeget, evezünk a tavon vagy visszük át a bébiteknőst a számára halálos csapdákat rejtő bicikliúton. Lelkesedése, rajongása néhol ugyan kicsit túlzónak tűnik, de a személyes kötődés miatt ugyanakkor érthető-átélhető is. Akárcsak a lírai szövegekért felelős Szendőfié, aki korábban szintén forgatott már a Tisza-tóról (A Szőke-tó – A Tisza-tó hat évszaka). És amit szintén meg kell említeni a sok pozitívum ráadásaként, az a kiváló, a dramaturgiához szinte tökéletesen illeszkedő zene. A sajtóvetítés utáni beszélgetésen kiderült, hogy ez is, akárcsak a vágás, Szendőfi Balázsnak köszönhető, aki alapvégzettségét tekintve képzett zenész, méghozzá basszusgitáros – és nagyon úgy tűnik, hogy a magyar természetfilmes szféra abszolút polihisztora - véli a Mandiner szerzője.

A kérdés már csak az, hogyan oldható fel majd az a paradoxon, ha az Ember alkotta paradicsom láttán felbuzdulva tömegek indulnak majd meg az ember alkotta paradicsomhoz: vajon ők érezni fogják-e a felelősségét annak, hogy a Tisza-tó további virágzása (a kérészek és a tündérrózsák miatt akár szó szerint is értendően) vagy pusztulása szinte kizárólag rajtunk múlik. Hogy a következő generációknak a válasz már magától értetődő legyen, segítség lehet, hogy a filmhez iskolai segédanyag is készült, amely ingyenesen elérhető a tiszatofilm.hu oldalon, a vetítési alkalmak dátumaival együtt – írta a Mandiner.