Egy macska kapta el azt az aprócska menyétet, akit a mályi madármentők vettek gondozásukba a napokban.

A közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a pici ragadozó meglehetősen elgyötört állapotban került hozzájuk Ongaújfaluról. Tele volt kullanccsal, amiket az állatorvosi ellátáson kiszedtek belőle, s az első napon csak egy keveset evett a pórul járt kis menyét, aki a Harci Nudli levet kapta, és aki összegömbölyödve épp akkora, mint egy keksz. A madármentők bíztak benne, hogy jobban lesz, és a videójukból úgy tűnik, valóra is vált ez a kívánságuk.

– Harci Nudli sokkal jobban van a macskatámadás óta. Már jó étvággyal fogyasztja el a neki kínált táplálékot – osztották meg az örömhírt.

Ha még nem láttál falatozó menyétet, most megnézheted. Ha már láttál, akkor is érdemes elindítanod ezt a videót, mert Harci Nudli valószínűleg téged is elbűvöl majd a cukiságával.