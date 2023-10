Mátraderecskén is csatlakoztak a Göncölj a Földért! mozgalomhoz. A múlt héten az óvodában, november 4-ig pedig az általános iskolában adhatják le a háztartásokban keletkező felesleges textíliákat, amelyek újrahasznosíthatók. Arra kérik a lakosságot, hogy a már nem használt ruháikat, textileiket gyűjtsék össze és adják le, hogy az intézmények részesülhessenek a bevételből.

Korábban Ivádon az óvodában is szerveztek hasonló sikeres akciót. Ott pár nap alatt 1840 kilogramm ruhát gyűjtöttek össze, s kilónként 5o forintot kaptak, így 92 ezer forinttal gyarapodott az intézmény. Az összeget a gyerekek kirándulására használják majd.

A mozgalomhoz egyébként bármelyik intézmény csatlakozhat, a sulizsak.hu oldalon lehet regisztrálni. Az összegyűjtött, használt textíliát újrahasznosíthatják az építőiparban, az autóiparban párnázóanyagként, a termelőiparban törlőruhaként, a textilszálakból pedig fonal vagy szigetelőanyag készül. Otthon is érdemes átgondolni, mire használható egy-egy megunt ruhadarab. Alakíthatjuk, átszabhatjuk. Mi is és az ízlésünk is változik, más ruhadarabok tetszenek meg, másképpen öltözködünk. De mindig adhatunk második esélyt a divatjamúlt ruháinknak.

A kezdeményezők célja, hogy segítsék a gyerekek környezettudatos nevelését, mellyel elérhető, hogy a jövő generációjának ezek az apró szokások már természetesek lesznek és beépülnek a hétköznapjaikba.