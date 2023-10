Elhunyt Matthew Perry, a Jóbarátok Chandlerje. A színészt Los Angeles-i otthonában, sajtóhírek szerint egy jakuzziban találták meg, és a jelenlegi információk alapján nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot. A sajnálatos esettel kapcsolatban a Mandiner kereste meg Zacher Gábor főorvost.

„Zacher szerint összességében egyelőre csak feltételezések, tippek, ötletek vannak annak kapcsán, hogy valójában mit történhetett Matthew Perryvel, erről majd a jelenleg készülő boncolási anyagok adhatnak valódi ismereteket. Ami viszont Matthew Perry függőségeit illeti, régóta köztudott, hogy volt egy mélyrepülése az alkohollal, és hogy különféle opioidokat is használt, nem beszélve a gyógyszerfüggéséről”– számolt be a Mandiner.

A portálnak azt mondta, egy ilyen kombináció esetenként pont elegendő ahhoz, hogy valaki – ahogy fogalmaz – egyszer csak egy jakuzziban ülve lesüllyedjen és belefulladjon a vízbe.

„Arról, hogy történt-e aznap szerhasználat, vagy hogy pontosan milyen gyógyszerek voltak a színész szervezetében, egyelőre nem lehet tudni. Amint elkészül majd a halottkémi jelentés, illetve a toxikológiai vizsgálat, akkor lehet majd tisztán látni. „Egy biztos: egy olyan egyveleg, amely esetleg Matthew Perry esetében felmerülhet – fentanil, gyógyszerek, alkohol és opioidok – pontosan elegendő ahhoz (dacára annak, hogy az illető már régóta használja, így az ő toleranciaszintje magasabb), hogy az illető – szakszóval élve – védekezésre, önmentésre képtelen állapotba kerüljön.” – mondta a Mandinernek.

Zacher azt is megjegyezte, hogy Amerikában 2-2,5 millió opioidfüggő van napjainkban: „Azt sem tudjuk, hogy a színész a függőségei kezelésében kapott-e (illetve ha kapott, milyen jellegű) segítséget, s azt elfogadta-e. Mert ugye segíteni azon lehet, aki elfogadja a segítséget. Ha például egy beteg abszolút tagadásban van, és azt mondja, én ezt magamtól is meg tudom oldani, nincs szükségem arra, hogy elmenjek rehabra, akkor nagyon nehéz egyről a kettőre lépni.”

Hozzátette, ráadásul pont ezeknél az embereknél, mint Perry is volt, jellemző, hogy egyfolytában csak ígéreteket tesznek a környezetüknek: „Nem tudom, milyen volt Perry magánélete, viszonya a feleségével, barátaival, de az biztos, hogy ilyen esetekben előbb-utóbb a környezetben élőknek is elfogy a türelme. Amikor valaki 321-ére mondja, hogy ez volt az utolsó, és higgyék el, megváltozik, s két nap múlva megint újrakezdődik minden, akkor sajnálatos módon már a környezete is azt mondja, hogy nem hisz neki. Ilyenkor az illető rendszerint – dacára az ismertségének is – kikerül abból a fajta szociális védőhálóból, ami talán még tudna rajta segíteni, és kvázi egyedül marad a függőségével. Erre semmiféle adat nincsen, de az sem világos, mennyire volt ez egy autoagresszív cselekmény, mennyire lehetett megfontolt, esetleg így próbált-e menekülni a saját függőségéből.”

Zacher Gábort arról is kérdezte a Mandiner, hogy mennyiben áldás és mennyiben átok, hogy a hírességek esetében mindez a folyamat a nyilvánosság előtt zajlik. Magyarországon is számos híres emberről köztudott, hogy alkohol, drog vagy gyógyszerproblémákkal küzd.

„Egyfelől ez lehet pozitív is, mert ha ő a változás útjára lép, kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, nézzétek, én ezt meg tudom csinálni, az akár példaértékű is lehet mások számára. Ebből a szempontból nagyon fontos lenne azoknak az ismert embereknek a szerepe, akik maguk is küzdenek valamiféle függőséggel, de segítséget kérnek, rehabra mennek, hiszen egy-egy ilyen populáris személyiség sok erőt adhat annak, aki csak a lakótelepi lakásában, a hetediken küzd a saját függőségével” – magyarázza a szakember.

Zacher szerint erre idehaza nagy szükség lenne, ez volna a valódi közszolgálatiság. Hozzáteszi: nyilván az emberek többnyire nem büszkék arra, hogy alkoholbetegek vagy épp kábítószerfüggők, de a nyilvánosság elé való kiállás – ahogy mondja – egy ilyenfajta coming out sokak számára jelenthetne pluszt a küzdelmekben.

„Ezekből a példákból nagyon jól és nagyon rövid idő alatt lehetne pozitív népegészségügyi haszon” – szögezi le. „Másfelől azonban, néha vissza is üthet ugyanez a fajta popularitás, amikor is a híres ember szembesül azzal, hogy megint ott van a bulvársajtóban, megint részegen vagy betépve lefényképezték vagy botrányt csinált. Egyénfüggő, hogy valaki egy ilyet hogy tud kezelni” – összegzi Zacher doktor.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Nagy Norbert)