Rendezvény rendezvény hátán – ez jellemzi az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium életét októberben. A nyolcadikosoknak versenyeket, felkészítőket szerveztek illetve csütörtökön nyílt napot.

– Az érdeklődők megismerhették a következő tanévben indítandó képzéseinket, a jelentkezés és a bekerülés menetét. Lehetőséget biztosítottunk a tanórák megtekintésére is, bepillantva ezáltal a gimnáziumban folyó napi munkába. A kollégiumi elhelyezés iránt érdeklődők megnézhették a kollégiumunk által biztosított körülményekkel is. Tájékoztatót tartottunk az Arany János Tehetséggondozó Programról, és nyújtottunk segítséget a pályázathoz is. Hiszen számukra közeleg az iskolaválasztás és mi minél hitelesebb képet szerettünk volna adni arról, milyen az élet nálunk, mit és hogyan tanulnak itt a középiskolások – közölte az intézmény vezetője Rázsi Botond Miklós.

Fontos tudni, hogy ha valaki lemaradt erről a lehetőségről, november 8-án ismét nyílt napot szervez az iskola.