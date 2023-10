Pálinkás Péter most arról számolt be, hogy megújultak a kápolnával szembeni kálváriadomb feszületei is. A kereszteket, valamint Jézus és a két lator életnagyságú, fából készült testét a helyi Március 15. Középiskola növendékei – Csordás René Bálint, Hajdara Gergő Bence, Hidvégi Milán, Kiss Bence Norbert, Rohács Patrik, Szölke Bence Noel, Komjáti Viktor, Bangó Martin, Berki Roland, Szarka Dániel és Zsurka Erik – festették le szakoktatóik, Mizser László és Szabados Gyula mesterek irányításával.

A kálváriadombhoz, csakúgy, mint a kápolnához, legenda is fűződik. Eszerint a huszadik század elején a Zagyva egyik árvize egy fiatal lány holttestét sodorta a kápolnával szembeni dombra. A hozzátartozói sokáig keresték, s végül itt találtak rá, erre emlékeztetve állíttatták a feszületeket. A felirat is erről tanúskodik: Állíttatta Isten dicsőségére Bakos József és neje, Szabó Erzsébet, 1913.