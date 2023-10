Méltó otthont kap a legendás Rákóczi-fa - adta hírül Horváth László országgyűlési képviselő a Facebookon.

– A legenda szerint a Parád mellett található, több mint 300 éves kocsányos tölgyfához kötötte lovát II. Rákóczi Ferenc fejedelem, miközben a Felvidék felé tartva itt pihent meg. A hatalmas tölgyfa sok évvel ezelőtt kidőlt egy viharban, de így is a helyiek büszkesége és turistalátványosság maradt. Most a kormányzati döntésnek köszönhetően egy új túraútvonal fejlesztésének egyik állomásaként végre méltó otthont kap a Rákóczi-fa! Büszkék vagyunk térségük történelmi és természeti örökségére, és meg is őrizzük azt az utókornak! - írta Horváth László a bejegyzésében.

Szeptemberben számoltunk be arról, hogy hozzáláttak a parádi Rákóczi fa konzerválásához.