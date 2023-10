Megrendezték a 14. Agria Média Információ- és Oktatástechnológiai Konferenciát és Kiállítást. A konferenciát 15 éve szervezi közösen az egyiptomi Delta University for Science and Technology intézmény és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A tanácskozásra 7 országból érkeztek előadók, akik 17 szekcióban 85 előadás keretében mutatják be a digitális pedagógia aktuális kutatásait október 12-13-án az egri egyetemen.

Idén, szervezőként csatlakozott a Nemzetközi Taneszköz Tanács, a Taneszköz Világszervezet, az Open University Malaysia és az egyiptomi Delta University for Science and Technology is az eseményhez.

– A fő téma az infokommunikációs eszközök alkalmazási lehetősége az oktatásban, ami természetesen az idők során egyre csak bővült. 31 év alatt az intézmény életében jelentős változások történtek, ilyen a generációváltás is. Akik ezt a konferenciát megálmodták, már szinte mindannyian nyugállományban vannak, akik pedig most rendezik, azok akkor még csak középiskolások voltak, mikor ez a konferencia elindult. Ez mind azt jelzi, hogy zseniális ötlet volt ezt a témát beemelni a konferenciába, mert ez időtálló és mindig újabb kihívásokat hordoz magában – nyilatkozta az eseményről dr. Juhász Tibor, egyetemi docens, az egri egyetem tudományos rektorhelyettese.

31 éve, 1992-ben rendezte meg az Eszterházy Károly Főiskola, a Lyceum pro Scientiis Alapítvány és a Hundidac Szövetség az első Agria Média Információ- és Oktatástechnológiai Konferenciát és Kiállítást. Az elmúlt évek során e konferencia a nemzetközi tudományos világ figyelmét is kivívta.

Az eseményen jelenlévők figyelemmel kísérték az előadásokat.

Forrás: Hornyák Réka/Heves Megyei Hírlap

Az elmúlt 31 év alatt 25 országból, mintegy 6000 regisztrált résztvevő, 200 taneszközgyártó kiállító, 1500 előadó, neves hazai és külföldi oktatástechnológiai kutató, tanár és oktatáspolitikus vett már részt a konferencián. A konferenciák tudományos eredményeit 12 kötetben adta közre az egri egyetem, melyek elektronikus formában is megjelentek.