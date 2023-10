A halottak napjához közeledve az egri piac virágba borult. Már a hét elején megteltek a standok cserepes és vágott krizantémokkal, koszorúkkal, mécsesekkel. A megemlékezés virágai lenyűgöző látványt nyújtanak, az árak kevésbé. Idén is rengeteg a cserepes, kaspós virág. Ezek ára mérettől és fajtától függően 500 forinttól indul. Viszonyításként tavaly a legkisebbekért 400 forintot kértek. A virágoktól dús, nagy kaspós változatért most simán elkérnek 3000 forintot, tavaly ezt kétezerért is megkaptuk. Megjelentek a szálas krizantémok is, bár ezekből a hétvégén, az ünnep előtti pár napban várható a dömping. A termelők azt mondták, idén sem volt kevesebb bajuk a tavalyinál. Bár tavasszal, kora nyáron akadt elég csapadék, a nyári hőség idén is odavágott a virágoknak, nehezen bontottak virágot. Ahhoz, hogy halottak napjára a legszebb formájukat mutassák, rengeteg feltételnek kell megfelelni. Tápanyag, vegyszer és időben elvégzett műveletek nélkül nincs nagyfejű krizantém. Nem véletlen, hogy a legszebb szálakért 700-800 forintot kérnek. Tavaly ez is olcsóbb volt egy-két százassal. A legnagyobb rohamra október 29-30-án számítanak az árusok. Mécsesekből, koszorúkból sincs hiány, átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a tavalyihoz képest. A lámpásokból egészen elképesztő méretűeket is láttunk, mindenféle cifrasággal díszítve. Ezek ára 2-3 ezer forint. Egyre kelendőbbek a két-három napig égő olajmécsesek, illetve tartós mécsesbetétek.

Steczináné Mérten Mónika az utolsó pillanatban is gondozza az árusításra váró krizantémokat

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

A virágkertészetek készen állnak a vásárlók rohamára. Steczina Zsolt heves-alatkai vállalkozó fóliasátrában 11 ezer tő krizantém virágzott ki a napokban.

– Az egynyári növények lecsengésével, talajelőkészítés után, a család apraja-nagyja összefogásával duggattuk el a töveket június utolsó hetében. Heti rendszerességgel növényvédelemre van szükségük, és persze folyamatos víz- és tápanyag utánpótlásra. Július vége, augusztus eleje táján kezdődik a kocsolás. A levelek magasságától fel egészen a legfelső bimbóig előtörő többi virágbimbót mindig le kell törni, hogy azok nevelésére ne fordítson külön energiát a növény, így lesz a legnagyobb és legszebb a virág. Augusztusban a fólia alatti hőség miatt ez elég megterhelő tevékenység, próbáljuk a munka dandárját a kora hajnali meg a késő délutáni órákra hagyni. Októberben, ha nagy hideget, fagyot nem kapunk, a fólia önmagában megvédi a krizantémokat. Egy hete volt gyenge reggeli fagy felénk, ez ellen még nem kellett védekeznünk. Ha ettől hidegebb van, nyilván be kell gyújtani. Sajnos, sok a kártevője a krizantémnak: a levéltetűtől kezdve a poloskán, a hernyón át a liszteskéig. Velük szemben a megelőzés a megoldás. Próbáljuk a növényt olyan kondícióban tartani, hogy minél ellenálóbb legyen, illetve minél hamarabb megcélozni a leghatékonyabb szerrel a kártevőt – részletezte Steczina Zsolt.

Felesége, Steczináné Mérten Mónika arról beszélt, hogy van egy-két nagyobb virágkereskedő, akiknek szállítanak, de kialakult vevőkörrel is rendelkeznek.

– A szokásos piacainkra, Hevesre és Kálba mi is kivisszük a virágokat. Most egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert szerdán van mindenszentek, öt napra szélesedik csúcsidőszak, ami máskor kettő, legfeljebb három nap. Péntektől árusítunk, szombatra már okosabbak leszünk a forgalom alapján, hogy vasárnap el kell-e mennünk piacra az áruval, vagy nem. A tavalyi évből kiindulva – akkor 600 forinttól ment lefelé a krizantém szála – idén is így így tervezzük pozicionálni az árát. Végül persze, mindent a piac dönt el, mehet az ár fel- és lefelé is. Nem akarunk túl drágák lenni, viszont ha megtermeltük a virágokat, ebből szeretnénk megélni is – összegezte Steczináné Mérten Mónika.

A káli Frézia virágboltban már az elmúlt hétvégén érezhető volt a mindenszentek közeledte. Tóth Béla egyéni vállalkozó elmondta, hogy a településen áthaladó forgalom autósai közül többen is megálltak vásárolni.

– Nálunk nagyon népszerűek a koszorúk, régóta készítjük a visszajáró vásárlóinknak, mert szeretik. Ezek moha vagy toboz alapon általában selyemvirágokból állnak. Az élővirág igénye inkább a mindenszentek körüli pár napon jelentkezik. Cserepes virágot is tartunk, olyat, ami az ünnepre nyílik ki, a törzshelyünkről szerezzük be, idén is elfogadható az ára. Azt, hogy mennyibe kerül az élő krizantém, a termesztők sem mondják meg előre, az utolsó pillanatban áll be ár. Ők is figyelik egymást, ki mennyivel rukkol elő. Az időjárás is befolyásolja az árat. Ha volt fagy októberben, és fűteni kellett a virágokra, az is áremelő hatású. Az árérzékenység tekintetében megoszlanak a vevők. Van, aki a drágulás hatására kevesebb szálas virágot vesz, de van, aki ilyenkor nem nézi a kiadást, mondván, egyszer van egy évben mindenszentek. Az előző évi rendeléseket áttekintve azt mondhatom, szinte száz százalékban visszajöttek most is a törzsvásárlóink, és a többség ugyanazt rendelte idén is, mint sok évre visszamenőleg – foglalta össze Tóth Béla.

Veres Jánosné Rózsika, besenyőtelki őstermelő néhány titkot is elárult, hogy a pénztárcát kímélendő a cserepes krizantémokat hogyan menthetjük át a következő évre. Nem kell kivenni a cserépből télre a növényeket, elég, ha egy kis lombbal takarjuk a fagyok közeledtével. Jövő májusban, amikor átmelegszik a talaj, érdemes kiültetni őket olyan tápanyag dús helyre, ahol jól éri a nap. Ha szerencsénk van, júniusra szép, új hajtásokat hoznak. A következő fontos művelet Medárd után, júniusban következik. Besenyőtelken csak Mocskos Margitnak nevezik a Medárd utáni névnapot, amikor a hajtásokat vissza kell csipkedni, hogy gömbölyű alakban fejlődjön tovább a virág. Ha az öntözést sem hanyagoljuk el, garantált, hogy október végére, november elejére teljes pompájában virágzik majd a krizantém, amiért nem kell többé pénzt adnunk. Ezt a műveletet minden évben megismételhetjük.

Veres Jánosné Rózsika, besenyőtelki őstermelő

Forrás: Barta Katalin/Heves Megyei Hírlap

Ezekben a napokban sokunkban felmerül a kérdés, hogyan tudnánk közelebb kerülni az emlékezéssel eltávozott szeretteinkhez. Fontos kellékek a virág, a mécses, a letakarított sír. Ennél is fontosabb azonban, hogy megidézzük azokat a pillanatokat, amivel életében, életével megajándékozott bennünket elhunyt szerettünk. Ehhez néha elég egy meggyújtott kis mécses, egy zenemű, amit szeretett, szerettünk vele hallgatni.