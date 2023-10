Kertészkedés 1 órája

Most érdemes ezeket a magvakat elvetni

A kiskertelőknek bőven akad teendője októberben is. Néhány magot is érdemes most elvetni, hogy koratavasszal a saját kertünkből csemegézhessünk!

A hűvös októberi reggelek és esték jelzik, hogy kertünk hamarosan pihenni készül. A növények visszahúzódnak, a fű ilyenkor már nem nő, a fák levetik lombkoronájukat. Teendő azonban ennek ellenére is szép számmal akad. Jó hír, hogy ilyenkor is veteményezhetünk, igaz, csak a téltűrő magvakat, hagymákat. Az őszi kerti tippekhez ezúttal a közösségikertek.hu oldalról gyűjtöttünk egy csokorra valót. Ilyenkor érdemes elkezdeni a kert takarítását, felásását, hogy a következő szezonra előkészítsük a talajt. Tél alá vethető növények a spenót, az áttelelő fejes saláta magja, vagy palántája, illetve az áttelelő kelkáposzta palánta. Fagyok előtt ültethetünk gyümölcsfákat és cserjéket, lombhullató díszcserjéket. Igény szerint szedhetjük a zellert, a petrezselyemgyökeret, pasztinákot, a káposztát, a gumós édesköményt, s végre a sütőtököt is. Lekerülnek az utolsó babok és a maradék sárgarépa. A pasztinák édesebb lesz, ha az első fagyok után szedjük. A paradicsomnak már hideg van kint az éréshez, de a megmaradt zöld szemeket még eltehetjük savanyúságnak.

A gyümölcsök közül a legfontosabbak a szőlő késői érésű fajtái (pl. Olaszrizling, Kékfrankos, Cabernet sauvignon, Afuz Ali, Téli muskotály), az alma, körte, héjasok és a gyűjthető termések (pl. csipkebogyó, kökény). A fagyok ellen takarjuk le az arra érzékenyebb növényeket! Ilyenek a melegigényesebb díszcserjék, a kerti és mini rózsák, és a fiatal gyümölcsfák töve. A fagyra rendkívül érzékeny növényeket, cserepes növényeket védett helyre kell szállítani. A leanderek, muskátlik szépen áttelelnek a pincében. A piros és fekete ribizlit és az egrest, sőt a szedret és a málnát is visszametszhetjük. A fás növények érett vesszőiből ilyenkor szedhetünk fás dugványokat. Legkésőbb október közepén érdemes felhagyni az öntözéssel, hogy a növény fagytűrő képessége minél nagyobb legyen. A talaj forgatásával elpusztítjuk a kikelt gyomokat, fellazítjuk a talajt, és ezzel egyidőben beforgathatjuk a tápanyagot. A hideg beállta előtt, 3-4 évente pótoljuk a talajból elvont tápelemeket érett komposzttal. A szakemberek szerint 4-5 kilogrammot juttassunk ki négyzetméterenként. Ugyanígy használhatunk érett szerves trágyát, amit ha kiszórtunk a felszínre, minél hamarabb forgassuk be a talajba, mert a felszínen jelentős nitrogén távozik belőle. Ásás után nem kell gereblyével felaprózni és elsimítani a göröngyöket, mert a téli fagyok ezt elvégzik helyettünk. Ha eddig még nem tettük volna meg, takarítsuk ki a téli raktárhelyiségeket, és az őszig használt eszközöket, permetezőket.

A következő évi fertőzéseket csökkenthetjük, ha összegyűjtjük az elhalt növényi részeket, leveleket. A komposztládát is ellenőrizzük le, ha kell forgassuk át a tartalmát, tartsuk enyhén nedvesen, letakarva. Az érett komposztot használjuk fel a kertben!

A lehullott leveleket továbbra is gyűjtsük össze, egy levéltárolóba vagy kupacba, vagy használjuk helyben mulcsnak. Kísérletet tehetünk rövid tenyészidejű (például Nanti) répa vetésével is októberben, novemberben. Az elfagyás ellen takarással védekezhetünk. Tél alá vethetésre leginkább alkalmasak a rövid tenyészidejű, korai zöldségfajok: sárgarépa (Napoli, Karotela, Rondo), petrezselyem, (Korai cukor), borsó (Debreceni és Újmajori korai, Rajnai törpe), spenót (Matador, Vital, Atlanta), sóska (Pallagi nagylevelű), őszi mák, metélőhagyma, fokhagyma, pasztinák, zöldborsó, hogy csak néhányat említsünk.

