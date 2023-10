A közgyűlési elnök – Nagy Erzsó énekművész előadását követően – köszönetet mondott azért a munkáért, amivel a jelenlévők és kortársaik egy szép hazát és egy munkájukkal felépített országot hagynak ránk. Megfogalmazása szerint nagyon nehéz időszakokon vagyunk túl, hiszen volt egy olyan járvány, ami azokat a mindennapi emberi találkozási pontokat elvágta amiken keresztül akár a szervezetek, akár pedig a családok tartották egymással a kapcsolatot.

– A közvetlen emberi kapcsolat, a jó szó hiányzott talán a legjobban mindannyiunknak és hiányzott idős polgártársainknak is, akiknek ez talán a legtöbbet jelenti – fogalmazott a közgyűlés elnöke.

A partnerség jegyében a közgyűlés elnöke a vármegye október közepén kezdődő és a hónap végéig tartó kulturális rendezvénysorozatára hívta fel a figyelmet és invitálta őket az ezeken való részvételre. Így az október 17-én kezdenek az Egri Vár Napjával. Ide erdélyi, székelyföldi, lengyelországi testvérmegyék kulturális csoportjai is eljönnek, s természetesen Heves vármegyei kulturális csoportjainak színe java is itt szerepel majd. A rendezvénysorozat 18-án az Eszterházy téren folytatódik, a hegyközségek tanácsával közös rendezésben megindul az Egri Bikavér Ünnep is.

Az elnöki szavakat követően Lázár Tünde, a vármegyei szervezet elnöke nyitotta meg az ünnepi eseményt, amelyen díjakat és emlékplaketteket adtak át különböző kategóriákban. Ugyancsak köszöntötte az időseket – még a kitüntetések ismertetése előtt – Árvai Zoltán plébános.

Fűrész János kezében az elismeréssel

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A megyei elnök portálunknak az ünnepi rendezvény alkalmából elmondta: talán szervezetük legnagyobb rendezvénye az idősek napja, hiszen ilyenkor ünneplik őket, a jól elvégzett munkát.

– Kicsit hátra dőlünk a nyári forgatag és a rendkívül aktív programszervezések után, és egy kicsit önmagunkat, az időseket ünnepeljük – fogalmazott.

Az elnökasszony szavai szerint minden évben odaítéli a szervezetük az Idősbarát Polgármester Emlékplakettet, az év közössége díj- és emléklapot, valamint az év önkéntese emléklapot, illetve köszöntik a legidősebb személyeket tagszervezetenként. És, hogy kik is érdemelték ki 2023-ban ezeket az elismeréseket, az az elnöki köszöntőt követően hamarosan ki is derült.

Az Idősbarát Polgármester Emlékplakettet ebben az évben Mudriczki József, Parád nagyközség faluvezetője kapta a legaktívabb közösség a gyöngyösi Mátra Nyugdíjas Egylet lett. Az ünnep alkalmából kitüntetésben részesült az Év Önkéntese. Ezt a címet 2023-ban Fűrész János, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke, az Életet az Éveknek megyei alelnöke érdemelte ki. Köszöntötték még a rendezvényen az 50., illetve 60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat, öten voltak jelen közülük a vármegyeháza Barkóczy termében zajló eseményen.