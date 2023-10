Az év során már többször írtunk arról, hogyan zárja be sorra kirendeltségeit a Magyar Posta. Az állami vállalat tavaly ősszel az energiaárakra hivatkozva kezdett hálózati és személyzeti leépítésekbe, majd a kisebb településeken jelentette be sorra a bezárásokat és kiszervezéseket. A cég a nagyvisnyói postahivatalt is mobilpostára cserélte volna, vagy másik lehetőségként vállalkozásnak, illetve az önkormányzatnak ajánlotta föl üzemeltetésre.